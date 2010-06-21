Справу «колядника» Зварича передали до Верховного Суду

Кримінальну справу за обвинуваченням колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА направлено до Верховного Суду України для визначення підсудності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Перший заступник генерального прокурора Віктор ПШОНКА затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі І.ЗВАРИЧА в отриманні хабарів в особливо великих розмірах та одного із суддів цього ж суду - у пособництві в отриманні хабарів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.

З 20 січня І.ЗВАРИЧ оголосив безстрокову голодовку «на знак протесту проти свавілля, беззаконня» високопосадовців: тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА, генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та його заступників, а також тодішнього голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, але 4 квітня припинив акцію протесту.