Леся Гонгадзе принесла Януковичу документи, яких він ще не бачив

Матір журналіста Георгія Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ вважає, що прокуратура зайшла у глухий кут і справа загибелі її сина починається по другому колу, проте Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на вчорашній зустрічі пообіцяв посприяти у досягненні компромісу з Генеральною прокуратурою.

Як повідомляє Deutsche Welle, Л.ГОНГАДЗЕ сказала: «Президент дуже уважно й терпляче мене вислухав, і пообіцяв, що спробує це питання вирішити, зустрівшись з прокурором. І як я розумію, в нього є таке бажання».

Л.ГОНГАДЗЕ показала Президенту наявні у неї результати експертизи. Вона зауважила, що В.ЯНУКОВИЧУ доводиться посилатися на документи, які подає йому прокуратура, а якби глава держави був експертом, то він би зміг висловити і свою думку.

За інформацією Л.ГОНГАДЗЕ, поки що про поховання не йшлося, бо не завершено ще кілька важливих експертиз.

На запитання, чи очікує вона позитивного результату від зустрічі, Л.ГОНГАДЗЕ сказала, що це вже третій Президент, який обіцяє їй допомогти, і важко щось говорити про результат: «Мені важко сказати, бо тут задіяні інтереси, які перемогти практично не можливо». Про наступну зустріч не домовлено, додала мати загиблого журналіста.