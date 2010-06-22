Охорона Президента розігнала кримських татар під стінами АП
Учасники акції про рішення суду не знали
Охорона Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розігнала мирну акцію кримських татар, що відбувалася перед будівлею Адміністрації глави держави в Києві.
Про це УНІАН повідомили в громадській організації «Авдет».
Мирна акція протесту була організована кримчанами у зв`язку з відсутністю у них можливості кілька років поспіль законним шляхом одержати землю для будівництва житла.
21 червня близько 100 кримчан організували біля будівлі Адміністрації Президента України пікет з метою привернути увагу В.ЯНУКОВИЧА до земельного питання в Криму. Були виставлені гасла: «Чиновників – саботажників ініціатив Президента – до відповіді», «Землю - народу», «Земельне питання в Криму – під контроль Президента». Учасники акції – літні люди, позбавлені землі під час депортації, і молодь, яка не має землі, говориться в повідомленні.
Сьогодні, 22 червня, охорона Президента зачитала пікетникам рішення Окружного адміністративного суду Києва. Рішення передбачає «встановити обмеження на реалізацію прав на мирні збори шляхом заборони громадянам України в особі МАМБЕТОВА А.А. проведення з 22.06.2010 безстрокової акції біля Адміністрації Президента України. Постанова суду підлягає негайному виконанню».
Учасники акції вважають, що обмеження права жителів Криму на мирні збори є дискримінацією і порушенням Конституції України.
При цьому в постанові зазначається, що ні позивач, ні відповідач на суд не з`явилися. Учасники акції стверджують, що нічого не знали про це судове засідання. «Це рішення, абсолютно протизаконне і антиконституційне, охорона Президента кинулася виконувати із завзяттям, гідним завзяття солдатів, які проводили депортацію кримських татар у 1944 році. Учасникам акції було заявлено, що якщо впродовж години вони не згорнуть пікет, проти стареньких і зеленої молоді буде застосовано силу. При цьому пікетникам було продемонстровано два автобуси зі спецназівцями і тюремний «воронок», - говориться в повідомленні. У зв`язку з цим учасники акції змушені були згорнути свою акцію протесту.