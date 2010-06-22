Оголошено в розшук міліціонера, який до смерті побив затриманого

Прокуратура Києва розслідує кримінальну справу, порушену за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління Головного управління МВС в Києві, що призвело до смерті потерпілого Т.Федаса.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Києва, за матеріалами попереднього слідства 21 червня, слідчим винесено постанову про пред’явлення обвинувачення і оголошено в розшук колишнього начальника сектору Шевченківського райуправління міліції Рустама Д., який спричинив тілесні ушкодження потерпілому.

Голосіївським судом Києва винесено постанову про затримання обвинуваченого.

Як стало відомо УНІАН, загибель чоловіка, до якої причетний екс-працівник Шевченківського райуправління, сталася 2 роки тому. Справу відтоді розслідувала прокуратура Шевченківського району, після чого її було передано до прокуратури столиці.