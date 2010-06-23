Кримських татар "зачищають" з органів влади?

Члени Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України розраховують в липні зустрітися з главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ для обговорення питань, що хвилюють кримських татар.

Про це перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ сказав на зустрічі з послом Норвегії в Україні Олавом БЕРСТАДОМ, повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу.

«Для нас дуже важлива безпосередня участь Президента України в роботі Ради представників кримськотатарського народу. У липні запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з повним складом Ради, під час якої, як ми сподіваємося, буде розглянуто широке коло питань, на вирішення яких чекають кримські татари», - сказав Р.ЧУБАРОВ у відповідь на прохання посла прокоментувати перші результати взаємодії з новим главою держави і перспективи можливої співпраці.

Голова Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, характеризуючи суспільно-політичну ситуацію в Криму, акцентував увагу дипломата на скороченні представництва кримських татар в органах республіканської влади.

«Буквально днями було звільнено голову Кіровської райдержадміністрації Кадира ОСМАНОВА, який професійно і відповідально виконував свої повноваження. Затягується ухвалення рішення стосовно діючого голови Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі УМЕРОВА, чия подальша професійна діяльність буквально висить на волосині. Ми не виключаємо, що політика обмеження представництва кримських татар у сфері управління, у разі, якщо така тенденція триватиме, може стати певною проблемою в наших взаєминах із владою», - сказав лідер Меджлісу.