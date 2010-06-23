Презентація видання «Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: українське законодавство та судова практика»

25 червня 2010 року Інститут Медіа Права презентує своє нове видання «Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: українське законодавство та судова практика» авторства Василя Паліюка.

Це видання є практичним посібником, в якому зроблено акцент на умовах застосування суддями України положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, досліджено питання гласності судового процесу та особливості відносин судів із журналістами та ЗМІ, а також інші актуальні питання, пов’язані із реалізацією права на свободу вираження поглядів.

Презентація розрахована на журналістів та юристів, які цікавляться темою свободи слова. Учасники матимуть змогу отримати у подарунок примірник книги з автографом автора.

Презентація відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 14, готель «Хрещатик», конференц-зал «Андріївський». Початок презентації 25 червня 2010 року об 11:00.

Просимо повідомити про намір взяти участь у презентації на електронну адресу: info@medialaw.kiev.ua, або за телефоном 284-61-64.



Книга підготована та надрукована в рамках програми IMS«Медіа та Демократія» для Центральної та Східної Європи і Кавказу.