Дискусія "Футбольна ідеологія сьогодні"
У четвер, 24 червня, о 18.00 в Центрі візуальної культури (Староакадемічний корп., 1-й пов. (вул. Сковороди, 2) відбудеться дискусія "Футбольна ідеологія сьогодні".
Будуть обговорюватися такі питання:
Футбольне поле влади: раса, нація, клас.
Політика футболу і глобальна медіаіндустрія.
Футбольне хуліганство і державне насильство.
Круглий бог: спорт як релігія.
Учасники:
Остап Бутвинник, Михайло Михайленко. Футбол та навколофутбольні рухи: комерціалізація та криміналізація.
Михайло Михайленко. Політичні ідеології в середовищі футбольних фанатів в Україні.
Віталій Дудін. Від азарту до ненависті: расизм на українських стадіонах.
Олег Шеленко. Футбол як політика чи політика на футболі?
Андрій Мовчан. Соціалізм і вимога ліквідації спорту.
Модератор Василь Черепанин