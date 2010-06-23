У четвер, 24 червня, о 18.00 в Центрі візуальної культури (Староакадемічний корп., 1-й пов. (вул. Сковороди, 2) відбудеться дискусія "Футбольна ідеологія сьогодні".

Будуть обговорюватися такі питання:

Футбольне поле влади: раса, нація, клас.

Політика футболу і глобальна медіаіндустрія.

Футбольне хуліганство і державне насильство.

Круглий бог: спорт як релігія.

Учасники:

Остап Бутвинник, Михайло Михайленко. Футбол та навколофутбольні рухи: комерціалізація та криміналізація.

Михайло Михайленко. Політичні ідеології в середовищі футбольних фанатів в Україні.

Віталій Дудін. Від азарту до ненависті: расизм на українських стадіонах.

Олег Шеленко. Футбол як політика чи політика на футболі?

Андрій Мовчан. Соціалізм і вимога ліквідації спорту.

Модератор Василь Черепанин

