Підсумки громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням знань абітурієнтів – 2010

25 червня о 12.30 у прес-центрі УНІАН відбудеться прес-конференція щодо підсумків громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО). Учасники заходу презентують вичерпний звіт за результатами кампанії та оприлюднять рекомендації щодо вдосконалення процедур тестування на наступний рік.

Кампанія проводилася у всіх регіонах України Громадянською мережею ОПОРА та Комітетом виборців України.

Під час прес-конференції журналісти будуть ознайомлені зі статистичними даними щодо явки абітурієнтів, інформацією про зміст апеляцій. На заході планується анонсувати моніторинг вступної кампанії 2010 року.

Учасники:

Ольга Айвазовська, голова Правління Громадянської мережі ОПОРА

Наталія Линник, керівник проекту КВУ

Захід відбудеться 25 червня 2010 р.

Час проведення: 12.30 – 13.30

Місце проведення: УНІАН (вул. Хрещатик, 4)

Детальну інформацію можна отримати за телефонами: (044)464-5435;419-0061;229-9730; 0636179750.

Акредитація на місці

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Спостереження відбувається в рамках національної кампанії моніторингу ЗНО, учасниками якої є Громадянська мережа ОПОРА та Комітет виборців України, за сприяння Міжнародного фонду "Відродження", Альянсу Програми сприяння незалежному тестуванню в Україні (USETI Legacy Alliance) та Проекту «Об’єднаємось заради реформ» (UNITER).

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З 2002 року Міжнародний фонд «Відродження» є ініціатором підтримки впровадження зовнішнього оцінювання в Україні. За підтримки Фонду було розроблено та апробовано технологічний цикл тестування, який покладено в основу зовнішнього незалежного оцінювання, що з 2007 року проводиться на загальнодержавному рівні.

Метою Кампанії з громадського спостереження за об’єктивністю та неупередженістю процедур зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року, що здійснюється ВГО КВУ та ГМ ОПОРА за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження», є попередження порушень процедур при проведенні ЗНО 2010 та інформування громадськості щодо об’єктивності та неупередженості проведення тестування.

