Профспілка “Народна солідарність” пікетуватиме rомітетські слухання щодо законопроекту № 2450 “Про мирні збори”

24 червня з 11.00 до 13.00 в кімн. № 12 по вул. Грушевського 18/2 Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин проводитиме слухання щодо резонансного законопроекту р. № 2450 “Про мирні збори”, який мав розглядатися у Верховній Раді 17 ще червня, але був відтермінований в зв’язку з протестами громадськості.

Починаючи з 10.30 біля входу в будинок, де проводяться слухання, з вулиці Грушевського (навпроти, через дорогу, від “приміщення під куполом”) представники Профспілки “Народна солідарність” роздаватимуть інформаційні матеріали, в яких роз’яснюється як саме окремі положення даного законопроекту обмежують свободу об’єднання трудящих у профспілки та створюють виключно сприятливі умови для практики “рейдерських захоплень” підприємств.

Більше інформації за тел.: 067 5487728, 068 1217741.