Весілля - лише з дозволу місцевого самоврядування! або Хочеш відзначити день народження - запроси міліціонера!

Протягом останніх кількох тижнів чисельні позапартійні громадські організації вели кампанію за внесення демократичних змін до законопроекту “Про мирні зібрання”, стосовно якого попередньо планувалося, що він буде ухвалений парламентом у другому читанні та вцілому у четвер, 17 червня.



15 червня голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин ВР України Олег Зарубінський повідомив громадськість про згоду членів Комітету доопрацювати цей резонансний законопроект за участю громадських організацій.



Разом з тим, як сам О.Зарубінський, так і голова Верховної Ради України В.Литвин та голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр Єфремов публічно висловили своє “нерозуміння” причин, які викликають стурбованість громадськості.



А турбуватися є чого. Особливо якщо звернути увагу на окремі "специфічні" моменти даного законопроекту, який прирівнює дружню вечірку з відзначення якоїсь події, весілля у ресторані та навіть “ранок” у дитячому садочку до мітингу або маніфестації, про які громадяни зобов’язані завчасно письмово повідомляти місцеву владу.



Головним експертним органом у галузі відповідності законодавчих актів основним всесвітньо визнаним правам людини є Венеціанська комісія Ради Європи. У грудні минулого року Венеціанська комісія разом з Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва у Європі, вивчивши прийнятий Верховною Радою України у першому читанні законопроект за реєстраційним № 2450, який тоді називався “Про порядок організації і проведення мирних заходів”, ухвалили з його приводу “Спільну позицію”.



Сам проект, до речі, є нічим іншим, ніж “додатково погіршеним” варіантом Федерального Закону Російської Федерації від 19 червня 2004 року № 54-ФЗ “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”, на підставі якого в сусідній з нами країні людей, як відомо, “в’яжуть” за носіння на голові екстравагантного головного убору або виголошення гасла “Долой самодержавие!”.



Найцікавішим для простого аполітичного українського громадянина є, безумовно, підпункт “d” пункту 5 “Спільної позиції” Венеціанської комісії та Бюро з прав людини ОБСЄ, в якому рекомендується “внести ясність, що закон стосується лише громадських заходів під відкритим небом на публічній землі”. Український комітет Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин цю рекомендацію, звісне діло, успішно ігнорував, у чому кожен бажаючий може особисто переконатись, прочитавши статтю 1 останньої редакції даного законопроекту.



Наслідки зазначеного вельми цікаві практично для кожного з нас. Скажімо, в дитячому садочку проводиться “ранок”, а туди подивитись на виступи своїх діточок в костюмах казкових героїв приходять батьки у кількості, приміром, 20 осіб.



Стаття 9 законопроекту “Про мирні зібрання” дає цим зібранням наступне визначення:

“мирне зібрання – публічний захід, що проводиться за ініціативою громадян, закладу, підприємства, установи, організації, спрямований на привернення громадської уваги та/або вираження особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких питань, що не має протиправних цілей та проводиться мирно, без зброї у формі зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, походу або у будь-якому іншому поєднанні цих форм чи інших не заборонених законом формах”.



І що, скажете “ранок” у садочку - не “публічний захід”? Чи він проводиться не “за ініціативою громадян” або “установи” (садочку)? Або що він не “спрямований на привернення громадської уваги” до “будь-яких питань”, наприклад успіхів, досягнутих трирічними громадянами у вивченні та декламуванні віршиків?

Відповідно до статті 7 Законопроекту про проведення такого заходу треба не менше, ніж за чотири РОБОЧІ дні (тобто фактично - за тиждень) подати до місцевого органу влади письмове повідомлення, в якому (згідно статті 8) зазначаються:

· дата проведення, час початку та орієнтовна тривалість мирного зібрання;

· мета і форма проведення мирного зібрання;

· місце проведення мирного зібрання;

· маршрут пересування демонстрантів чи учасників походу;

· очікувана кількість учасників мирного зібрання;

· прізвище, ім’я та по батькові громадянина або представника об’єднання громадян, закладу, підприємства, установи, організації, який є організатором мирного зібрання, адреса та номери телефонів, серія, номер, дата видачі паспорта чи іншого документа, що посвідчує його особу;

· найменування об’єднання громадян, закладу, підприємства, установи, організації, його місцезнаходження (для юридичної особи - ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України);

· інформація про намір організатора щодо встановлення на місці проведення мирного зібрання тимчасових споруд, використання звукопідсилювальної техніки тощо;

· дата підписання повідомлення про проведення мирного зібрання.

Якщо ж Ви повідомлення подали, але про “звукопідсилювальну техніку” забули? - Тоді дітки можуть читати віршики лише без мікрофона.

А якщо батьки виявляться такими жахливими правовими нігілістами, що мікрофон діточкам таки включать? - Відповідальність, передбачену ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення нестиме “організатор зібрання” (той, хто подав заявку) - від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п`ятнадцяти діб. М-да, від “ранків” у дитсадочках, про всяк випадок, доведеться відмовитись.

Від гуляння на весіллях українцям відмовитись буде значно важче, але - в багатьох випадках доведеться. Адже весілля, згідно законопроекту 2450 - теж “мирне зібрання” (дивіться аналіз вище). Або де-небудь сказано протилежне?

Отримавши заявку про намір громадян провести весілля місцевий орган влади (виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, районна (обласна) або Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація) мають, зокрема (див. ст. 12 Законопроекту):

§ здійснити реєстрацію повідомлення про проведення мирного зібрання із зазначенням дати і часу його надходження;

§ невідкладно повідомити про проведення свадьби відповідний орган внутрішніх справ та забезпечити з ним “взаємодію”;

§ вжити заходів (яких саме - в законопроекті не уточнено) для забезпечення громадського порядку і безпеки;

§ проінформувати про мету весілля органи державної влади, яких воно стосується (до таких можна віднести, наприклад, райсоцзабез, санепідемстанцію, пожежну службу і ще що завгодно інше - на скільки у місцевих чиновників вистачить фантазії).

Забезпечити додержання законності під час проведення весілля мають органи внутрішніх справ (див. ст. 14 законопроекту). Тобто без міліціонера на весіллі (а так само - дні народження, вже згаданому дитсадківському “ранку” та будь-якій іншій події незалежно від кількості її уачсників) віднині - ніяк. Якщо в селі планується два весілля, міліція разом з сільрадою повинна забезпечити “недопущення конфліктних ситуацій” між їхніми учасниками. Це не жарт. Там саме так і написано, читайте ст. 12...

Але що “найкрутіше”, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який отримав повідомлення про намір проведення весілля або дня народження, має право звернутися до суду з позовною заявою стосовно їхньої заборони (ст. 15 законопроекту), яка має бути розглянута у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

А якщо до органу виконавчої влади надходить інформація, що на весіллі дійшло до виголошення п’яними тостів, котрі на думку присутнього там міліціонера можуть розглядатися як заклики до непокори владі? Виникає не право, а прямо-таки необхідність не лише здійснення заходів для безпосереднього припинення цього неподобства, але й стрімголов комусь бігти до суду для отримання судової заборони на продовження антиурядової агітації з використанням “звукопідсилювального засоба” кареоке. А “організаторів весілля” (тобто батьків молодят) - в кутузку, на 15 діб... А як ви думали?

Ви гадаєте, я перебільшую? Самому хотілося б! Але певне знайомство із практикою застосування багатьох на перший погляд “безневинних” законодавчих норм, зробило, на жаль, з мене “добре поінформованого реаліста”...

Олексій Кляшторний