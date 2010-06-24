Місцева влада нахабніла, бо не знала коли вибори?

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» підтримує ініціативу про призначення місцевих виборів на 31 жовтня 2010 року.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив головний координатор громадянської кампанії Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Будь-яка найближча дата виборів краще, ніж її відсутність. Неважливо, хто і з яких мотивів пропонує провести місцеві вибори 31 жовтня 2010 року, а надважливо – забезпечити право громадян як можна раніше прийти на виборчі дільниці і переобрати місцеву владу, щоб, принаймні, отримати шанс, в тому числі, зупинити варварську ущільнювальну забудову дворів, парків і скверів», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За його словами, «саме вседозволеність, яку відчула місцева влада після скасування виборів, призначених на 30 травня 2010 року, призвела до подій, які відбувалися у парку імені Максима Горького в Харкові ».

«Я впевнений, що до 30 травня, напередодні законної дати виборів, така ситуація була б неможлива. Не була б вона можлива і відразу після виборів. Ані стара, ані нова влада не посміла б так нахабно нехтувати думкою громадськості напередодні виборів і відразу після них», – впевнений лідер «Форуму порятунку Києва».

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, відсутність виборів як єдиного ненасильницького інструменту впливу народу на владу зміцнює свавілля чиновників-корупціонерів по всій країні.

«Зверніть увагу на багаторазові атаки забудовників на прибудинкову територію на проспекті Маяковського, 40–52, проти забудови якої уже багато років протестують жителі району... (ділянка вздовж проспекту Маяковського на житловому масиві Виґурівщина-Троєщина у Деснянському районі Києва – УНІАН). І це тільки два приклади з сотень тисяч випадків знущання влади над простими людьми. Ті, хто не хотів місцевих виборів, ті, хто був байдужий до їх безстрокового скасування, сьогодні пожинають плоди у вигляді зруйнованих дитячих майданчиків, початку варварських будівництв і знищення природи. Саме вибори, як ніщо інше, могли б зупинити ненаситних забудовників і беззаконня влади в цілому – і в Києві, і в Харкові, і всюди», – підкреслив В. ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в Сумах Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про те, що чергові вибори до місцевих органів влади повинні відбутися 31 жовтня 2010 року.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 16 лютого 2010 року проголосувала за проект постанови № 6070, ініційований народним депутатом від НУ–НС Юрієм КАРМАЗІНИМ, «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році"». Цю постанову підтримали 250 з 420 народних депутатів , зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, 169 представників Партії регіонів, 32 – НУ–НС, 27 – Компартії України, 19 – Блоку Литвина, 2 позафракційних депутата і 1 представник фракції БЮТ.

Скасування виборів мотивувалося відсутністю державного бюджету.