Прокуратура Києва перевірятиме законність затримання громадян

У прокуратурі Києва створено групу прокурорів, яка перевіряє законність затримання громадян і обрання щодо них запобіжних заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на координаційній нараді представників правоохоронних органів у прокуратурі Києва прокурор столиці Юрій УДАРЦОВ.

За його словами, факти свідчать про порушення органами внутрішніх справ столиці конституційних прав громадян на свободу і особисту недоторканність.

Як сказав Ю.УДАРЦОВ, останні події у Шевченківському райвідділі міліції, за якими прокуратура проводить перевірки, ”викликають негативний суспільний резонанс і принижують авторитет правоохоронних органів”.

”Тому за моєю вказівкою створено спеціальну групу прокурорів, яка перевіряє законність затримання громадян і обрання щодо них запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою, практично у режимі реального часу”, - заявив прокурор Києва.

Він підкреслив, що правоохоронні органи мають залишатися на варті таких конституційних прав, як свобода слова і зборів. ”За будь-яких спроб, навіть натяків на обмеження цих прав - від кого б вони не виходили - слід принципово і ефективно реагувати”, - заявив Ю.УДАРЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня у відділенні міліції Шевченківського району Києва помер 20-річний студент Ігор Індило. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками Шевченківського райуправління міліції.

21 червня стало відомо, що прокуратура Києва розслідує кримінальну справу, порушену за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, що призвело до смерті постраждалого Т.Федаса два роки тому. Слідчий виніс постанову про висунення звинувачення і оголошення у розшук колишнього начальника сектора Шевченківського райуправління міліції Рустама Д., який завдав тілесні пошкодження постраждалому. Голосіївським судом Києва винесена постанову про затримання обвинуваченого.