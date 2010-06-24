У Азарова вирішили зекономити на грантах для молоді

Заступник голови Комітету Верховної ради з культури і духовності Ярослав КЕНДЗЬОР звернувся до Генеральної прокуратури України провести перевірку законності дій посадових осіб Кабінету Міністрів України в частині невиконання Розпорядження Президента України від 16.12.2009 №263 “Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2010 рік”.

Про це УНІАН повідомили у Національному студентському союзі.

“Відповідно до Указу Президента України щороку Уряд проводить конкурс серед творчої молоді на отримання грантів Президента України для реалізації значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарних сферах. Розпорядженням Президента України від 16.12.2009 №263 “Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2010 рік” призначено 44 гранти та затверджено загальний обсяг витрат на їх реалізації в сумі 2961, 2 тис. грн. Однак, досі молодь не може отримати передбачені на неї кошти”, - йдеться у депутатському зверненні Ярослава КЕНДЗЬОРА до Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, текст якого передано агентству УНІАН.

Як зазначив президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ, з 2000 року існує практика, коли конкурсною комісією наприкінці року обираються кращі молодіжні проекти, на які розпорядженням Президента виділяються кошти. За його словами, цього року видатки на отримання грантів Президента України для реалізації значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сферах також були передбачені Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту за бюджетною програмою 3401070 “Здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім’ї”.

"В той же час, нове керівництво Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту прийняло рішення ініціювати перегляд результатів конкурсу Грантів Президента України, які були затверджені Розпорядженням Президента України нібито з метою економії бюджетних коштів. Така позиція урядовців порушує статтю 106 Конституції України, в якій йдеться про те, що розпорядження та укази Президента України є обов’язковими для виконання на території України”, - зазначив А.ІГНАТОВИЧ.