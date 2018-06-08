Просвіт на Північному Кавказі?

Сучасні Чеченська Республіка, Дагестан та Інгушетія насправді відмінні кожен своєю внутрішньою специфікою, устроєм та системою управління. Об’єднують же їх схожа історія, родинні зв`язки, а ще - грубі порушення прав людини державними силовими структурами, так би мовити в «війні з тероризмом», та спільне горе родичів потерпілих. Чечня – це нині свавільний кримінальний режим Кадирова, за якого громадянське суспільство і медіа зазнають утисків та ризикують життям у будь-який момент. Саме звідти після першої і другої чеченських воєн і почалися наступи федеральної влади на весь реґіон. В Інгушетії – репресії посилилися з 2001-2002 рр. В Дагестані порушено статус кво мирного співіснування мусульманської, єврейської та християнської общин і загрожує спалах насилля.

Сьогодні боротьба за дотримання прав людини на Північному Кавказі досягла переломного моменту. Так вважають члени правозахисної організації "Меморіал", які роками активно працюють на теренах північнокавказького регіону. Вони залучають до вирішення проблеми усі можливі сторони, представників влади, громадянського суспільства, міжнародних експертів, надаючи справам максимального розголосу. На літню сесію ПАРЄ "меморіальці" привезли до Страсбурга родичів жертв тортур, котрі особисто розповіли про події, очевидцями яких вони були.

За перші два дні літньої сесії ПАРЄ у Страсбурзі проходили зустрічі і конференції, присвячені північнокавказькому питанню. Представники правозахисного центру «Меморіал», керівник Міжрегіонального Комітету проти тортур Ігор Каляпін, очевидці, родичі жертв зловживань силових структур у Чечні та Інгушетії, серед яких і активіст-правозахисник Зураб Цечоєв, а також і президент Інгушетії Юнус-Бек Євкуров зустрічалися з парламентарями РЄ.

З цієї нагоди до Страсбурга завітав і Ахмет Закаєв, глава чеченського уряду у вигнанні. «Терорист номер один" для офіційної влади РФ особисто відмітив дуже позитивне зрушення в справі, оскільки російська делегація вперше визнала вже сам факт існування проблеми на Північному Кавказі. Після конференції пан Закаєв нагадав три питання, що їх він прагне обговорювати з владою РФ та нинішніми господарями Чечні. Окрім видачі тіла убитого в 2005 році президента Чеченської Республіки Ічкерія Аслана Масхадова, він закликає припинити переслідування членів сімей підозрюваних у причетності до тероризму і нарешті скликати всезагальний конгрес чеченців, який і повинен би вирішити майбутню долю Чечні. Причиною ж усіх конфліктів на північному Кавказі він вважає порушення домовленостей, за якими кавказьким народностям, що проживали на території Російської імперії, було гарантовано дотримання їх автономії в складі федеративної російської держави.

Звісно, коріння проблеми сягає понад одне століття. Присутній на сесії представник черкеської діаспори, до речі, також підняв питання історичної справедливості, закликаючи бойкотувати Олімпійські ігри в Сочі... Т.з. заморожений конфлікт – а таких багато на території колишнього СРСР в усіх його вимірах: політичному, релігійному, етнічному, кланово-кримінальному – мов ракова пухлина руйнує державні організми. А поряд із нескінченними суперечками, хто винен, а на чиєму боці правда, найнагальнішою є проблема захисту людей та їхніх прав. На цьому наполягав Олег Орлов, для якого принциповим є дотримання прав людини і законних процедур у боротьбі з тероризмом, незалежно від того, винні підозрювані у злочинах тероризму чи ні.

Правозахисники вважають, що позитивні сигнали на Північному Кавказі з`явилися, зокрема, після приходу нового президента Інгушетії Юнуса-Бек Євкурова, який відкритий до діалогу з громадянським суспільством. Нещодавні заяви президента РФ Дмитра Медведєва в цьому руслі вселяють європейським парламентарям надію. Доповідач з північнокавказького питання, керівник комітету з юридичних питань і з прав людини ПАРЄ Дік Марті відзначив позитивні зрушення в діалозі з Росією. Мовляв, якщо генеральний прокурор РФ зайняв відкриту позицію та в контексті північнокавказького питання визнав факт корупції на всіх рівнях у правоохоронних структурах держави, то ми знаходимося на початку шляху до вирішення проблеми.

Справді, делегація РФ, перевершивши всі сподівання правозахисників, у повному складі проголосувала за рекомендації, висловлені у звіті Діка Марті про «Засоби правового захисту проти порушень прав людини на Північному Кавказі». Олег Орлов зізнається, що такої одностайності з боку представників РФ під час голосування за висловлені рекомендації ніхто не сподівався. Отож, напрошується питання, чому саме тепер: вперше з часів першої чеченської війни, за більш ніж 10 років обговорень північнокавказького питання в стінах РЄ, експертних оцінок тих, хто розбирався з проблемою на місцях, в гарячих точках конфлікту, акцій протестів під стінами РЄ, зорганізованих біженцями з реґіону та їх асоціаціями, вироків Європейського Суду з прав людини?

Ймовірно, широкий розголос про насильство та беззаконня, багаторічна наполегливість правозахисників та міжнародних організацій таки зробили свою справу. Чи, може, федеральний уряд Росії усвідомив, що ситуація в регіоні настільки вибухонебезпечна, що її вже просто ніхто реально не контролює? Посилювати владу в регіоні під приводом боротьби з тероризмом врешті-решт стає небезпечно, адже озлоблені свавіллям правоохоронних органів мешканці, а надто молоді люди, уражені безробіттям в нестабільному краї, легше потрапляють до тенет терористичних організацій? Може, новий розпал конфлікту в Киргизстані тільки підтверджує такий висновок?

Згідно з рекомендаціями ПАРЄ, на рівні Ради Європи буде створено реєстр свідчень очевидців та доказів системних порушень прав людини в регоні, а Комітет Міністрів повинен відповідати за моніторинг над виконанням зобов’язань РФ з дотримання демократії, прав людини і верховенства права в Північному Кавказі.

Безкарність – це корінь зла. Вона вже досягла критичної маси на Північному Кавказі, й, здається, на найвищому державному рівні в РФ це починають усвідомлювати. Потрібно, щоб міліція, ФСБ, усі правоохоронні органи боялися покарання за злочинні методи ведення слідства, за зловживання службовими обов’язками.

Напрошується хіба одне наївне питання: наскільки ж ефективна боротьба за ствердження демократії, за дотримання права людини і за верховенство права в регіоні, коли єдиний засіб змусити правоохоронні органи їх поважати – силовий, коли єдиний засіб - це страх? Коли порядки та звичаї, що панують серед працівників у державних силових структурах, далекі від простої поваги до закону. «Безперечно, потім їх потрібно буде ще й навчати, - каже Ігор Каляпін. – Однак, щоб вирішити проблему зараз, їх треба змусити поважати закон і права людини через страх, страх перед покаранням за злочинні дії».

А що ж родини потерпілих, викрадених, зниклих без вісти? Вони просять тільки одного: справедливого розслідування справ. Європейський суд з прав людини виніс рішення у понад 150 справах стосовно Північного Кавказу. РФ же задовольнялася лише виплатою встановлених грошових компенсацій. І жодного розслідування, з жодної справи. Правозахисники з жалем зауважують, що сім’ї потерпілих вже просто втрачають надію на страсбурзький суд, мовляв, не хочемо просити грошей за наших убитих родичів. Сім’ї потерпілих бажають тільки правди та справедливого правосуддя.

Іванна Піняк, Страсбург