Україна має приєднається до конвенції про статус осіб без громадянства

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА підтримує пропозицію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців щодо необхідності приєднання України до Конвенції про статус осіб без громадянства 1954 року та Конвенції про скорочення безгромадянства 1961 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудмана, про це вона сказала на зустрічі із заступником директора Бюро Європи Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Гіллермо БЕТТОККІ, який перебуває в Україні з ознайомлювальною місією щодо дотримання прав біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства.

Конвенція про статус осіб без громадянства та Конвенція про скорочення без громадянства визначають мінімальний обсяг прав, якими повинні бути наділені апатриди в країнах-учасницях Конвенції, та заходи, спрямовані на запобігання новим випадкам безгромадянства.

Уповноважений з прав людини поділяє стурбованість представника Верховного комісара з приводу того, що з серпня 2009 року в нашій країні належним чином не діє процедура надання статусу біженця, визначена Законом України "Про біженців". Уже близько 750 заяв шукачів притулку залишаються нерозглянутими, що може бути розцінено як невиконання нашою державою зобов’язань відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року, учасницею яких є Україна.

На переконання Омбудсмана, подальше зволікання з реформами органів виконавчої влади, відповідальних за міграційні питання, що призводить до порушення прав шукачів притулку, є неприпустимим. Треба завершити процес створення в Україні Державної міграційної служби як самостійного органу виконавчої влади зі спеціальним статусом та цивільного за своєю сутністю, що якнайбільше відповідатиме інтересам України та рекомендаціям Європейського Союзу і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Н.КАРПАЧОВА і Г.БЕТТОККІ висловилися також за об’єднання зусиль задля розв’язання багатьох проблем біженців і шукачів притулку, зокрема їх документування, подолання дискримінації. Особливої уваги потребують діти-біженці та шукачі притулку, які перебувають в Україні без супроводу дорослих.

Моніторинг Омбудсмана щодо дотримання прав осіб без громадянства в Україні свідчить, що через прогалини у національному законодавстві легалізація цих осіб інколи триває роками, що призводить до їх цілковитого безправ’я. Адже відсутність документів, що посвідчують особу, унеможливлює реалізацію фундаментальних прав людини. Тому Уповноважений з прав людини підтримала пропозицію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців щодо необхідності приєднання України до конвенцій про статус осіб без громадянства та про скорочення безгромадянства.

Також під час зустрічі Н.КАРПАЧОВА і Г.БЕРТТОККІ відзначили плідне співробітництво інституції Омбудсмана і Регіонального представництва УВКБ ООН в Україні, Білорусі та Молдові, яке очолює Сімона ВОЛЬКЕН. Н.КАРПАЧОВА подякувала Г.БЕТТОККІ за сприяння у звільненні українських моряків судна "Фаїна". На той час він працював представником УВКБ ООН у Сомалі.