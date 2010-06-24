В Азарова хочуть змусити високих чинів «стукати» один на одного

Уряд пропонує законодавчо дозволити службовцям, які займаються публічною діяльністю, інформувати уповноважені структури один про одного.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у проекті закону «Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців», розданому учасникам засідання Ради регіонів, пропонується визначити, що публічний службовець, який має достовірні, на його думку, відомості про наявність конфлікту інтересів у діяльності іншого публічного службовця, зобов’язаний невідкладно надати такі відомості уповноваженій особі у порядку, визначеному цим законопроектом.

Також з подібною інформацією про публічного службовця до уповноваженої особи, відповідно до законопроекту, можуть звернутись фізичні і юридичні особи, які володіють відповідною інформацією.

В цілому законопроект впроваджує такі терміни як «конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» і дає їхнє визначення. Зокрема, “конфлікт інтересів” - це протиріччя між особистими і службовими інтересами публічного службовця, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи утримання від вчинення певних дій у процесі його службової діяльності.

Проект визначає коло суб’єктів, на яких поширюється цей закон, зокрема, Президента України, народних депутатів, членів Кабінету міністрів, інших посадових осіб зі спеціальним статусом.

Також впроваджується новий спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.

Законопроектом закріплюється положення щодо декларування доходів і витрат публічних службовців та процедура моніторингу декларацій.

Встановлюється обмеження щодо використання службового становища на отримання подарунка, що може призвести до конфлікту інтересів.

Проект передбачає прийняття кодексів етики, а також правил щодо конфлікту інтересів у діяльності окремих публічних службовців зі спеціальним статусом.

Пропонується закріпити гарантії щодо захисту осіб, які сприяють виявленню конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців, та встановити дисциплінарну відповідальність за порушення норм закону щодо конфлікту інтересів до всіх публічних службовців, крім тих посадових осіб, яких через їхній соціальний статус неможливо притягнути до відповідальності за порушення вимог цього законопроекту (зокрема, йдеться про Президента та народних депутатів).

20 березня 2009 року подібний законопроект «Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування» було відхилено парламентом. Тому Головдрежслужба розробила вищенаведений проект закону.

Як пообіцяв міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ, законопроект буде внесений на розгляд Верховної Ради до 1 вересня поточного року.