Молдова вимагає виведення російських «окупаційних» військ

Виконувач обов`язків президента Молдови Міхай Гімпу підписав сьогодні указ, яким оголосив 28 червня 1940 р. Днем радянській окупації, розпорядився проводити цього дня щорічно заходи з вшанування пам`яті жертв радянської окупації і тоталітарного комуністичного режиму, а також зажадав виведення з території республіки російських військ, назвавши їх окупаційними.

Як повідомляє РБК, згідно указу, щорічно 28 червня в Молдові проходитимуть заходи з вшанування пам`яті жертв радянської окупації. У всіх населених пунктах будуть приспущені державні прапори, скасовані розважальні заходи, відбудуться покладання квітів, а в 10 годин ранку пройде хвилина мовчання в пам`ять жертв радянської окупації.

Згідно указу в.о. президента Молдови, на центральній площі Кишинева, перед будівлею уряду республіки, мерія молдавської столиці встановить пам`ятник жертвам тоталітарного комуністичного режиму. Планується, що цього року відбудеться символічна закладка каменя.

В останньому пункті указу М.Гімпу міститься заклик до виведення з території Молдови російської армії, яка названа "окупаційною".

Планується, що 28 червня на спеціальному засіданні парламенту Молдови слухатиметься звіт спеціальної комісії з оцінкою тоталітарного комуністичного режиму, за підсумками якого може бути ухвалене рішення про заборону комуністичної символіки "Серп і Молот" і використання слова "комунізм" і його похідних в назвах партій.

Як наголошується в документі, 28 червня 1940 р. Радянська Армія увійшла в Бесарабію (нинішня Молдова). Нинішні власті Молдови розцінюють цю дату, як анексію Бесарабії з боку СРСР. У радянські часи 28 червня святкувалося як звільнення Бесарабії і Кишинева від бояро-румунської окупації і возз`єднання з Радянською Батьківщиною.