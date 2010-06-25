Акція протесту проти вирубування лісу у сулищі Коцюбинське

26 червня о 10:00 у селищі Коцюбинське (5 км від ст. метро Академмістечко) під селищною радою громада проведе акцію протесту.

Місцева влада роздала у приватну власність прадавній ліс поблизу столиці (понад 100 га). Перші ділянки вже почали вирубувати нові власники - однопартійці депутатів селищної ради. Як і харків`яни, мешканці Коцюбинскього вимагають скасувати рішення місцевої влади, згідно з якими ліс пертворився в зелені насадження в межах населеного пункту й став приватною власністю.

Координатор акції "Сьогодні дерево - завтра ти": Юля - 067 465 34 92 (Комітет селищної громади з питань захисту лісу).