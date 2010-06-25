Візит генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної власності в Україну

З 30 червня по 1 липня 2010 року з офіційним візитом в Україні перебуватиме Генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності доктор Френсіс Гаррі.

Офіційний візит Генерального директора ВОІВ доктора Френсіса Гаррі передбачає підписання Програми співробітництва між Урядом України та ВОІВ, яка буде гарантом удосконалення національної системи правової охорони інтелектуальної власності, розширить можливості обміну досвідом і дозволить вітчизняній інтелектуальній еліті вийти на новий рівень співпраці з ВОІВ.

30 червня 2010 року о 10:00 Генеральний директор ВОІВ доктор Френсіс Гаррі, Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник та Голова Державного департаменту інтелектуальної власності Микола Паладій візьмуть участь у відкритті Міжнародного семінару з питань колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав у музичній сфері, організованого ВОІВ, Міжнародною федерацією фонографічної індустрії та Держдепартаментом інтелектуальної власності (м. Київ, вул. Глазунова, 1, приміщення Державного підприємства „Український інститут промислової власності”, конференц-зал, 9-й поверх).

1 липня 2010 року о 10:00 Генеральному директору ВОІВ доктору Френсісу Гаррі ректор Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” Михайло Згуровський вручить диплом „Почесного доктора НТУУ „КПІ”. У свою чергу доктор Френсіс Гаррі виступить з відкритою лекцією про сучасний стан розвитку інтелектуальної власності у світі перед академічними колами України. (м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 37, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, зал засідань Вченої ради НТУУ „КПІ”).

1 липня 2010 року о 14:30 відбудеться прес-конференція в Українському незалежному інформаційному агентстві новин „УНІАН” щодо перспектив співпраці ВОІВ та Уряду України за участю Генерального директора ВОІВ Френсіса Гаррі, Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника, Голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Миколи Паладія й Ректора НТУУ „КПІ” Михайла Згуровського ( м. Київ, вул. Хрещатик, 4, прес-центр).

Акредитація для журналістів, які бажають відвідати міжнародний семінар (30 червня 2010 року о 10:00), відкриту лекцію доктора Френсіса Гаррі (1 липня 2010 року о 10:00 ) та прес-конференцію в УНІАН (1 липня 2010 року о 14:30), обов’язкова. Тел.: (044) 494 06 81, (050) 700 11 99.

