Акція на Майдані Незалежності, присвячена Дню Конституції України, “Червона книга конституційних прав і свобод”

28 червня о 13.00 Громадська кампанія «Новий Громадянин» презентує до Дня Конституції України Червону книгу конституційних прав громадян України.

Це підбірка зникаючих прав українців, заявлених в основному правовому документі держави, але не підкріплених реальною повагою до них з боку державної влади.

Мета акції – привернути увагу громадськості до сучасних тенденцій звуження прав і свобод громадян України/

Місце проведення акції: Майдан Незалежності, Головпоштампт.

Час проведення: 13.00 – 15.00/

Акція складатиметься з 3-х частин:

1) Голосування. Усі охочі громадяни протягом акції за допомогою бюлетенів зможуть проголосувати за ті конституційні права і свободи, які сьогодні перебувають в Україні “на межі зникнення”. За результатами публічного підрахунку голосів буде складено рейтинг «найбільш рідкісних» прав українця.

2) Презентація Червоної Книги. Червону книгу зникаючих прав роздаватимуть перехожим, а також буде надіслано Президенту як гаранту дотримання конституційних прав громадян разом із протоколом публічного голосування.

3) Читання Конституції. Під час акції відомі українці вголос зачитуватимуть гарантовані Конституцією права і свободи.

Координатор акції – Олексій Кляшторний, моб. Тел. 067 5487728, klasztorny@gmail.com