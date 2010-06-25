Телеканал «ТВі» заявляє про цензуру, Нацрада заперечує

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить припинити мовлення телеканалу ТВі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТВі, сьогодні телеканалу стало відомо, що голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир МАНЖОСОВ звернувся з листом до концерну РРТ “з незаконним проханням” вимкнути передавачі каналу «ТВі», які вже працюють в ефірі.

В.МАНЖОСОВ, за даними телеканалу, посилається на рішення суду, яке, за його словами, не набрало законної сили. “Своїм листом голова Національної ради незаконно просить концерн РРТ перешкодити розповсюдженню інформації (телепрограм) телеканалу «ТВі» (телекомпанія «ТелеРадіоСвіт»)»,- наголошують в прес-службі ТВі.

На телеканалі зазначають, що це є прямим порушенням ст.45 Закону України «Про інформацію», яким цензура трактується як «накладення заборони чи перешкоджання в будь-якій іншій формі поширенню інформації з боку органів державної влади та їх посадових осіб». “Лист МАНЖОСОВА, у якому він посилається на рішення, що не набрало законної сили, і вимагає припинити ефірне мовлення каналу «ТВі», є цензурою», - наголошується в повідомленні.

У зв’язку з цим генеральний директор телеканалу Микола КНЯЖИЦЬКИЙ та головний редактор Віталій ПОРТНИКОВ звертаються до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з відкритим листом, в якому просять зупинити “незаконне відключення нашого каналу від ефірного мовлення, яке здійснюється під тиском голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимира МАНЖОСОВА».

“Ми розглядаємо ці дії як недопустимий прояв чиновницького свавілля та порушення діючого законодавства. Голова Національної ради не може приймати одноосібних рішень. Національна рада не вправі підміняти собою судові інстанції. Концерн РРТ не повинен виконувати незаконних розпоряджень», - підкреслюють автори листа.

На телеканалі наголошують, що «не хочуть бути свідками та жертвами справжнього параду беззаконня, який направлений проти нашого телеканалу”. “Дії чиновників називаються одним простим словом – цензура. Саме так український закон визначає протидію розповсюдження інформації зі сторони органів державної влади», - йдеться в листі.

Однак в заяві Нацради, розміщеній на її офіційному сайті йдеться про те, що заява телеканалу “ТВі” щодо вимог Національної ради з питань телебачення і радіомовлення припинити ефірне мовлення не відповідає дійсності.

В документі наголошується, що Національній раді стало відомо, що всупереч рішенню Київського окружного адміністративного суду ТВі розпочало включення технічних засобів мовлення (РЕЗ) у містах Дніпропетровську та Сімферополі.

Виходячи з цього, Нацрада звернулася до концерну РРТ з проханням припинити введення в експлуатацію технічних засобів мовлення, що належать ТВі, у всіх населених пунктах, де компанія отримала частоти за результатами конкурсу 27 січня 2010 року, до набрання рішення суду законної сили.

“Головне - ТВі мовить так, як і раніше. Мова йде виключно про припинення експлуатації до остаточного рішення суду тих частот, які були виграні на січневому конкурсі, що проходив із значними порушеннями”, - наголошується в заяві Нацради.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер», яка оскаржувала рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі та «5 каналу» частот на мовлення.

Телеканал ТВі заявив про намір оскаржити в апеляційному порядку це рішення суду про позбавлення його телевізійних частот.