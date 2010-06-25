Як зекономити на студентах: рецепт від Кабміну

Уряд хоче перекласти витрати по виготовленню випускних документів про освіту на плечі самих студентів.

Як повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ), про це йдеться у Постанові Кабінету Міністрів України "Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту", відповідно до якої виготовлення документів про професійно-технічну та вищу освіту, а також про вчені звання здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.

«Випускники вузів повинні сплачувати до бухгалтерії вузу 35, 64 грн. за один примірник диплому кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спецаліста та магістра, виготовленого на основі фотокомп’ютерних технологій», - повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

Як зазначив юрист УГСПЛ Максим ЩЕРБАТЮК, такі фінансові побори з випускників є незаконними. "Можна згадати не тільки 53 статтю Конституції України, яка проголошує безкоштовність освіти, але і статтю 9 Закону України «Про вищу освіту», у якій напряму сказано - для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України", - заявив правозахисник.

М.ЩЕРБАТЮК нагадав, що держава уже робила спробу встановити оплату за дипломи у минулому році, проте - безуспішно.

Так, за його словами, у 2009 році Кабінет Міністрів України затвердив Постанову № 133 “Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту”. Нею було передбачено, що видача дипломів про освіту, котрі видаються вищими навчальними закладами, здійснюється не за рахунок бюджетних коштів, а навпаки - за рахунок коштів осіб, які їх отримують.

Звернення багатьох організацій у 2009 році щодо незаконності такої практики привели до того, що Кабінет міністрів України прийняв Постанову № 83 від 27 січня 2010 року "Про виготовлення документів про освіту". Нею установлювалася норма про виготовлення документів про освіту для осіб, що навчалися за кошти державного бюджету, на умовах державного замовлення.

Проте, за оцінкою правозахисника, на відміну від 2009 року, впровадження цього рішення у 2010 році було зроблено "хитріше", оскільки цього разу Кабінет міністрів прийняв свою постанову в кінці травня, а отже часу на реагування громадськості фактично не залишилось. "Вже на сьогодні багато студентів оплатили виготовлення своїх дипломів, а держава отримала свою економію", - зауважив М.ЩЕРБАТЮК.

З огляду на порушення права на безкоштовну освіту УГСПЛ звернулася за роз’ясненням до Кабміну, а також зі зверненням до Генеральної прокуратури з проханням внести протест на рішення, що порушує права людини.