Правозахисники заявлять про тортури у вінницькому ізоляторі

Вінницька правозахисна група заявляє про масові порушення прав людини та катування затриманих, які перебували у Вінницькому ізоляторі тимчасового тримання ВМВ ГУМВС України у Вінницькій області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

За його словами, відповідно до задокументованих Вінницькою правозахисною групою фактів, ввечері 22 червня в приміщенні ізолятора тимчасового тримання в період вечірнього прийому їжі міліціонери зажадали від затриманих в камері 16 припинити їсти через три хвилини після початку вечері. Коли затриманий Платон ПЛАТОНОВ спробував заперечити, його витягнули з камери і почали бити просто в коридорі другого поверху ІТТ м.Вінниці.

Завдавши в’язню ударів руками і ногами, співробітники ІТТ, за словами Д.ГРОЙСМАНА, вручили П.ПЛАТОНОВУ лезо від бритви та запропонували «вкоротити собі віку на знак протесту». Про це говориться в заяві самого П.ПЛАТОНОВА, яку має у своєму розпорядженні Вінницька правозахисна група.

Після цього, за даними правозахисників, затриманого повернули до камери, де він на знак протесту порізав собі лезом вени на лівій руці.

"Поранення руки у ПЛАТОНОВА було настільки сильним, що співробітники ІТТ змушені були викликати до нього швидку допомогу, а лікарі не піддалися тиску адміністрації і описали не лише поранення руки, а й усі інші свіжі сліди побиття, які були на тілі Платона ПЛАТОНОВА. Після цього затриманого було доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги, де йому було проведено хірургічну обробку порізів", - повідомляє Вінницька правозахисна група.

Як інформують правозахисники, після повернення до ІТТ співробітники міліції продовжили знущання над П.ПЛАТОНОВИМ, зокрема, "вони не помістили його в камеру, а майже дві доби протримали в коридорі першого поверху ІТТ, пристебнутим наручником до коридорної решітки, без їжі та можливості спати чи відправляти фізіологічні потреби".

За даними Вінницької правозахисної групи, коли про знущання над П.ПЛАТОНОВИМ стало відомо усім утримуваним в ІТТ, 24 червня ще четверо ув‘язнених вчинили акти самокаліцтва – порізавши собі вени на руках. Негайно після цієї надзвичайної події, як свідчать потерпілі, чиї заяви є в розпорядженні Вінницької правозахисної групи, в‘язнів в наручниках витягнули в двір для прогулянок, де по-звірячому побили.

Вінницька правозахисна група закликає до негайного та прозорого проведення перевірки за цим повідомленням про масове побиття в‘язнів Вінницького ІТТ.

Також правозахисники нагадують, що завтра, 26 червня, - Міжнародний день проти тортур, який проводиться з ініціативи ООН.