Міжнародний семінар з питань захисту авторського права

30 червня 2010 року в Державному підприємстві «Український інститут промислової власності» розпочався Міжнародний семінар з питань колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав у музичній сфері. Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), Міжнародна федерація фонографічної індустрії (IFPI).

Відкрив захід голова Держдепартаменту Микола Паладій. Він, зокрема, зазначив:

– Щиро радий вітати всіх присутніх на цьому представницькому міжнародному форумі. Вважаємо за велику честь участь у сьогоднішньому семінарі Генерального директора ВОІВ д-ра Френсіса Гаррі. Він тісно співпрацює з патентним відомством нашої держави й у всьому нам допомагає. Для нас дуже важливим є вивчення досвіду ВОІВ, IFPI, інших міжнародних організацій та представників окремих країн, які приїхали до нас, аби поділитися своїми знаннями й практичними здобутками. Розуміємо, що на нас ще чекає багато роботи – і в плані імплементації національного законодавства до норм Європейського Союзу, і в плані боротьби з піратством тощо. Упевнений, що спільними зусиллями ми зможемо вирішити більшість проблемних питань у сфері авторського права та суміжних прав, які є сьогодні.

Гадаю, рідко який міжнародний семінар може похизуватися тим, що в його відкритті брав участь Генеральний директор ВОІВ. Тому вітаю всіх присутніх з такою нагодою, – завершив Микола Паладій.

З вітальним словом на адресу учасників семінару звернувся д-р Френсіс Гаррі. Він подякував за запрошення та зазначив у промові таке:

– Для мене велика честь бути на відкритті семінару, присвяченому захисту авторських прав у музичній сфері, саме в Україні – країні з багатою культурною спадщиною. Це дуже символічно. Останнім часом ми тісно співпрацюємо і з Урядом України і, зокрема, з Держдепартаментом у питаннях кооперації зусиль щодо посилення охорони прав інтелектуальної власності.

У сучасному світі постійних змін, високих цифрових технологій, які створюють чудові імітації записів, розвиток творчості та питання розповсюдження творів є проблемою. І саме колективний менеджмент відіграє велику роль у вирішенні цих питань, особливо на глобальному міжнародному рівні. Я гадаю, що на цьому семінарі ми будемо обговорювати такі питання, і дуже сподіваюся на його продуктивність, – підсумував пан Гаррі.

З вітальним словом виступив заступник міністра освіти і науки України Віктор Івченко. Він зупинився на питаннях розбудови системи колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав в Україні:

– Ми сприймаємо візит Генерального директора ВОІВ до Києва як визнання з боку міжнародної спільноти успіхів України у сфері правової охорони інтелектуальної власності та підтвердження перспектив нашої подальшої співпраці з ВОІВ.

За останні роки в Україні розбудова системи колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав набула всіх ознак державної політики. В Україні створено розгалужене законодавство в цій сфері, яке за оцінками поважних міжнародних організацій та відомих у світі експертів визнане одним з найкращих у Європі. На цей час розроблено механізми практичної реалізації правових норм і розбудовано відповідну інфраструктуру. Наша держава приєдналася до основних міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав. Вирішення значного обсягу проблемних питань саме в цій галузі сприяло вступу України до СОТ у травні 2008 року.

Але, звісно, є й певні проблеми, які стануть предметом обговорення на сьогоднішньому міжнародному семінарі, – завершив Віктор Івченко.

У ході семінару учасники розглянули низку актуальних тем.

Володимир Жаров, перший заступник голови Держдепартаменту, у виступі детально зупинився на основних аспектах національного законодавства у сфері авторського права і суміжних прав. Він зазначив:

– Питанням авторського права і суміжних прав, у тому числі колективного управління, приділяється особлива увага на державному рівні.

Відповідно до законодавства у сфері авторського права і суміжних прав Держдепартамент виконує такі функції:

- веде облік організацій колективного управління (ОКУ);

- визначає уповноважені ОКУ;

- здійснює нагляд за діяльністю ОКУ, надає їм методичну допомогу;

- здійснює посередництво в переговорах і під час вирішення конфліктів між ОКУ, а також між ОКУ й суб’єктами авторського права і суміжних прав.

Держдепартамент відповідно до законодавства здійснює нагляд за діяльністю організацій колективного управління. Розміри винагороди за використання об’єктів авторського права і суміжних прав, зібраної організаціями у 2009 році, склали понад 31 млн. грн.

Підсумовуючи, слід зазначити, що потрібні подальші напрацювання в цій сфер галузі – для створення не лише функціональної, але й ефективної системи колективного управління. З цією метою розроблений проект Закону, який передбачає внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" в частині вдосконалення питань створення та діяльності ОКУ з урахуванням міжнародного досвіду у сфері інтелектуальної власності та напрацьованої практики, – зазначив Володимир Жаров.

Також у перший день учасники розглянули такі теми:

1. Практична реалізація норм міжнародного та національного законодавства з питань використання об’єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет.

Доповідачі:

Йорген Бломквіст, керівник відділу авторського права ВОІВ;

Лорі Рехард, консультант IFPI;

Олексій Арданов, головний спеціаліст відділу з питань авторського права і суміжних прав Держдепартаменту.

2. Важливість прав виконавців та виробників фонограм для музичної індустрії. Міжнародний досвід збору винагороди за використання музичних творів. Статистичні дані.

Доповідачі:

Енн Йенсеніс, Генеральний Секретар Ради організацій колективного управління правами виконавців (SCAPR);

Лорі Рехард, консультант IFPI.

3. Міжнародний досвід діяльності організацій колективного управління в музичній сфері. Розробка плану діяльності організацій колективного управління та його практична реалізація. Взаємодія між організаціями колективного управління, що управляють майновими правами суб’єктів авторського права та суб’єктів суміжних прав.

Доповідачі:

Аннег Севінга, начальник відділу міжнародних відносин організації колективного управління у сфері суміжних прав SENA, Нідерланди;

Антоніо Гуісасола, Генеральний директор організації колективного управління AGEDI, Іспанія.