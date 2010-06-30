30 червня 2010 року в рамках офіційного візиту в Україну Генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної (ВОІВ) власності д-ра Френсіса Гаррі підписано Програму співробітництва між КМУ і ВОІВ на 2010–2012 роки.

Нині нормативно-правова база України у сфері правової охорони інтелектуальної власності в цілому відповідає міжнародним нормам. В Україні сформовано інфраструктуру для забезпечення реалізації державної політики у цій сфері. Удосконалення потребує система правозастосування, тобто механізми реалізації правових норм щодо забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності.

Рамкова Угода про співробітництво між КМУ і ВОІВ, яка діє з 2002 року, має переважно декларативний характер. Тому Генеральним директором ВОІВ було запропоновано підписати Програму співробітництва між КМУ і ВОІВ на 2010 – 2012 роки, у якій будуть чітко визначені напрями співробітництва. Зокрема, Френсіс Гаррі зазначив:

– Підписуючи цю Програму співробітництва, як Генеральний директор ВОІВ засвідчую, що Уряд України приділяє надзвичайну увагу питанням правової охорони інтелектуальної власності. Сподіваюся, що співпраця між ВОІВ та КМУ в цьому напрямі значно розшириться та стане більш плідною.

Програмою співпраці визначено заходи, які дозволять удосконалити національну систему правової охорони інтелектуальної власності. Серед них – проведення семінарів за участю фахівців ВОІВ з метою роз`яснення механізму імплементації в українське законодавство норм міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, порядку розпорядження та використання інтелектуальних здобутків, підвищення професійного рівня фахівців у зазначеній сфері та працівників правоохоронних і контролюючих органів, творчих спілок, організацій колективного управління майновими правами суб`єктів авторського права і суміжних прав, суддів тощо.

Інтелектуальна власність та вирішення проблем її правової охорони стають базовими елементами якості будь-якої країни. Сучасний шлях держав – це розвиток наукоємних технологій та захист гуманітарних надбань, тому проблема захисту інтелектуальної власності виходить на перший план за пріоритетністю. І програма, яка буде реалізовуватися відповідно до підписаної угоди, допоможе Україні посісти значно вище місце, ніж те, яке вона посідає зараз.