В Україні перебуває Генеральний директор ВОІВ

На запрошення Уряду України з 30 червня по 1 липня 2010 року в Києві перебуває Генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) доктор Френсіс Гаррі.

Візит такого рівня можна віднести до значущих подій цього року у сфері інтелектуальної власності (ІВ). З моменту призначення Френсіса Гаррі Генеральним директором ВОІВ та Генеральним секретарем Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) (восени 2008 року) це перше відвідування ним нашої країни. У ході офіційного візиту його супроводжує директор Департаменту ВОІВ зі співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Міхаль Свантнер.

Як високопосадова особа Генеральний директор здійснює візити до країн-членів ВОІВ з метою роз’яснення ролі ІВ як необхідної умови економічного та суспільного розвитку кожної країни і в цілому для стимулювання співробітництва з державами-членами цієї організації.

Офіційний візит розпочався відвідуванням Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Інститут) – єдиного закладу експертизи заявок на об’єкти промислової власності в Україні.

Під час перебування в Україні Генерального директора ВОІВ в Інституті проходить Міжнародний семінар з питань колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав у музичній сфері, організований ВОІВ, Міжнародною федерацією фонографічної індустрії та Держдепартаментом ІВ, в урочистому відкритті якого взяв участь і сам Френсіс Гаррі.

Учасників семінару привітав голова Держдепартаменту ІВ Микола Паладій і надав слово заступнику міністра освіти і науки України Віктору Івченко. Він, зокрема, наголосив, що інтерес до питань, пов’язаних із здійсненням і захистом прав на творчі здобутки як окремих особистостей, так і творчих колективів, задіяних у такій потужній сфері ІВ, якою є музична індустрія, зростає з року в рік. Це підтверджує й візит Френсіса Гаррі до Києва. Перебування Генерального директора ВОІВ у нашій державі свідчить про визнання з боку міжнародної спільноти успіхів України у сфері розбудови державної системи правової охорони ІВ й підтверджує перспективи нашої подальшої співпраці з ВОІВ, – зауважив Віктор Івченко.

– Для мене велика честь бути зараз тут, у цьому прекрасному місті – Київ, – зазначив Френсіс Гаррі, звертаючись з вітанням до учасників семінару. – Дякую Уряду України за запрошення. Завдяки йому маємо чудову нагоду поговорити про покращення співпраці, кооперацію зусиль ВОІВ, Уряду України, а також Держдепартаменту ІВ. Хочу відзначити великий прогрес України в розвитку системи правової охорони ІВ. Нам відомі імена великих музикантів – Прокоф’єва, Глієра, – пов’язаних з вашою країною. І дуже доречним є те, що ми проводимо семінар з питань колективного управління правами в музичній сфері саме зараз і саме в Києві – місті, яке має дуже багату культурну історію.

Френсіс Гаррі ознайомився також з діяльністю Інституту, поспілкувався з провідними експертами, відвідав Музей правової охорони ІВ.

Генеральний директор ВОІВ, заступник міністра освіти і науки України та голова Держдепартаменту ІВ підписали й заклали пам’ятну капсулу «Послання наступним поколінням!» з нагоди початку робіт зі зведення нової будівлі для Державного департаменту інтелектуальної власності. «Ми сподіваємося, що в цій новій споруді будуть створені умови, сприятливі для прийому винахідників і творців, для ефективної роботи високопрофесійних експертів і посадовців, які визначають стратегію розвитку системи, а також для розширення плідної міжнародної співпраці у сфері ІВ», – зокрема зазначено в ній.

У цей день підписано також Програму співробітництва між КМ України і ВОІВ на 2010 – 2012 роки, яка стане гарантом удосконалення системи правової охорони ІВ та розширить можливості обміну професійним досвідом.

Довідка

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) – це спеціалізований заклад ООН, який функціонує з 1967 року. Місцезнаходження штаб-квартири – м. Женева, Швейцарія.

Метою діяльності цієї міжнародної організації є сприяння охороні ІВ в усьому світі шляхом забезпечення співробітництва між державами та багатосторонніми договорами адміністративного управління, які регулюють правові та адміністративні аспекти ІВ.

ВОІВ має три керівні органи, які затверджено в рамках Конвенції ВОІВ, а саме: Генеральна Асамблея (членами якої є держави-члени ВОІВ, які одночасно є членами Паризького та/або Бернського союзів), Конференція (членами якої є всі держави-члени ВОІВ) та Координаційний комітет. Генеральною Асамблеєю ВОІВ обирається Генеральний директор, який є виконавчим головою ВОІВ.

Україна як держава-засновник ООН стала членом ВОІВ у 1970 році. Восени 1992 року Уряд України заявив про продовження дії на своїй території низки основних міжнародних угод у сфері ІВ, і відтоді співробітництво з ВОІВ постійно розвивається. Представники України входять до всіх керівних органів ВОІВ, а також беруть активну участь у діяльності її комітетів.

Довідка

Доктор Френсіс Гаррі розпочав діяльність у сфері ІВ в 1985 році на посаді спеціаліста Бюро зі співробітництва в галузі розвитку та зовнішніх зв’язків для країн Азії й Тихоокеанського регіону. Він відіграв важливу роль у створенні в 1994 році Центру ВОІВ з арбітражу та посередництва, а згодом сприяв розробці досить успішно застосовуваної Єдиної політики з урегулювання спорів у галузі доменних імен. З 1997 року обіймав посаду радника Генерального директора, а з 2003 року став заступником Генерального директора та відповідав за такі напрями діяльності, як патенти й процедура РСТ, Центр з арбітражу та посередництва, традиційні знання, традиційні вираження культури та генетичні ресурси. Восени 2008 року він призначений Генеральним директором ВОІВ і Генеральним секретарем Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ).

До початку роботи у ВОІВ Френсіс Гаррі займався адвокатською практикою в Австралії та викладав право в Мельбурнському університеті. Він має дипломи магістра права Мельбурнського університету й доктора філософії Кембриджського університету, є автором численних публікацій і статей з проблематики інтелектуальної власності в міжнародних наукових виданнях.

Френсіс Гаррі – громадянин Австралії. Вільно володіє англійською та французькою мовами, а також розмовною іспанською.

Довідка

Доктор Міхаль Свантнер працює на посаді директора Департаменту ВОІВ із співробітництва з деякими країнами Європи та Азії в м. Женева, Швейцарія з першого лютого 2009 року.

З 2003 року по квітень 2007 року доктор Свантнер обіймав посаду старшого радника, а з квітня 2007 року – працював заступником директора згаданого Департаменту.

Він відповідає за розвиток та вдосконалення механізмів охорони прав ІВ в деяких країнах Європи та Азії, зосереджуючи увагу на аналізі потреб країн з перехідною економікою в рамках програм співпраці, спрямованих на модернізацію систем ІВ цих країн, імплементацію положень Угоди ТРІПС у національні законодавства та заохочення використання ІВ.

З 1981 по 1993 роки він перебував на дипломатичній службі Федерального Міністерства закордонних справ Чехословаччини та Міністерства закордонних справ Словаччини. З 1993 року по 2003 рік працював в Організації Об’єднаних Націй (ООН). У цей час його робота була пов’язана з перебуванням у країнах Африки, Латинської Америки та Карибського басейну, Південно-Східної Азії та арабських країнах, а також – регіону Західних Балкан і колишнього Радянського Союзу, Алжирі, Тунісі та інших.

Міхаль Свантнер здобув освіту в таких закладах: Богословський факультет Університету в Женеві (2000 – 2003 роки), Академія ВОІВ – курс з інтелектуальної власності (2004 рік), Університет Вісконсіна (факультет управління надзвичайними ситуаціями), Медісон, США (1994 рік), Інститут міжнародних відносин (1981 рік), м. Москва, а також Академія міжнародної економіки та торгівлі, м. Банська Бистриця, Чехословаччина (1971 – 1974 роки). М. Свантнер здобув науковий ступінь доктора права Університету Чарльза, м. Прага (1981 рік). Він вільно володіє арабською, чеською, англійською, французькою, угорською, польською, російською, словацькою мовами та має базові знання сербської, хорватської й словенської мов.