Френсіс Гаррі – Почесний доктор НТУУ «КПІ»

1 липня 2010 року в рамках перебування в Україні з офіційним візитом Генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) доктор Френсіс Гаррі відвідав Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»). На зустріч з ним зібралися фахівці з питань інтелектуальної власності, науковці, винахідники, освітяни, представники академічних кіл та громадськості.

Відкрив захід та представив почесних гостей зібрання ректор НТУУ «КПІ» Михайло Згуровський. Він, зокрема, зазначив:

– Сьогодні в нашому університеті визначна подія – маємо за честь приймати високого гостя – Генерального директора ВОІВ.

Він оголосив рішення Вченої ради НТУУ «КПІ»: «Зважаючи на особистий внесок доктора Френсіса Гаррі – Генерального директора ВОІВ – у вирішення питань удосконалення міжнародної системи правової охорони інтелектуальної власності, ухвалено рішення присвоїти йому звання Почесний доктор НТУУ «КПІ» з врученням диплому, мантії та пам’ятного знака».

Після урочистої церемонії нагородження Френсіс Гаррі виступив перед аудиторією з відкритою лекцією, у якій висвітлив питання сучасного стану світового розвитку інтелектуальної власності. Він подякував за присвоєння йому звання Почесного доктора НТУУ «КПІ».

– Усвідомлюю глибокі та багаті інтелектуальні традиції в Київській політехніці зокрема та в Україні в цілому й поважаю їх, – зазначив доктор Гаррі. – Інтелектуальна власність – це складне поняття. Але основне, на чому хочу наголосити, – вона сприяє розвитку інновацій та творчості в усьому світі. Стратегічні цілі ВОІВ, яку я очолюю, спрямовано на реалізацію завдання отримати якомога більше переваг від інноваційної діяльності та економіки, які базуються на знаннях. Для цього було обрано певні шляхи: сприяння вдосконаленню міжнародної нормативної бази; надання допоміжних послуг промисловому сектору; підтримка використання об’єктів інтелектуальної власності з метою подальшого розвитку економіки; комерціалізація базових досліджень у науці; підвищення можливостей патентних відомств у всьому світі для розширення доступу до патентної інформації; виховання в суспільстві поваги до прав інтелектуальної власності тощо.

Нинішній світ пережив грандіозні структурні зміни переходу від аналогових систем ХХ століття до цифрових систем ХХІ століття. Це спричинило великий стрес для суспільства – і фінансовий, і політичний, а особливо – у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Серйозною проблемою в цьому аспекті є також активне розповсюдження контрафактної продукції у світі, що завдає чималих втрат авторському праву.

Я вважаю, що зараз очевидним є серйозний підхід як з боку Уряду України, органів її державної влади, так і з боку інших організацій до вирішення питань захисту інтелектуальної власності, розбудови належної інфраструктури тощо. В усьому світі спостерігається процес переходу до економіки, яка базується на знаннях. Звичайно, у ній зв`язок між знаннями й виробництвом є особливо важливим. Потрібен просто певний час, щоб люди зрозуміли вагомість саме нематеріальних благ, які несуть у собі значний економічний потенціал, – зауважив Френсіс Гаррі.

У своєму виступі міністр освіти і науки України Дмитро Табачник зазначив:

Наша зустріч з Генеральним директором ВОІВ надзвичайно символічна, тому що ХХІ століття – це століття інтелектуальної власності, коли абсолютно змінюється шлях розвитку практично в усіх країнах. Людська праця дедалі більшою мірою будується якраз на знаннях. І надалі обов`язково зростатиме вага ВОІВ, яку очолює наш почесний і шановний гість. Гадаю, дуже важливо, що саме під час свого офіційного візиту в Україну Генеральний директор ВОІВ став Почесним доктором найбільшого і, на мою думку, найкращого вищого навчального закладу України – НТУУ «КПІ». Хотів би також нагадати, що НТУУ «КПІ» і ВОІВ з жовтня 2002 року поєднує Угода про співпрацю, яка реалізується не лише під час урочистих подій, а й у повсякденній кропіткій роботі. Уряд України, Міністерство освіти і науки України розраховують на продовження активної плідної співпраці з ВОІВ. Свідченням цього є підписана вчора Програма подальшої співпраці між ВОІВ і КМ України. Від імені міністерства хотів би запропонувати шановному доктору Гаррі розглянути можливість у наступному році спільними зусиллями МОН України, провідних університетів, Національної академії наук України та ВОІВ провести в Україні міжнародний форум високого рівня, присвячений найактуальнішим проблемам правової охорони, захисту, розвитку інтелектуальної власності. Переконаний, що таке запрошення для Вас особисто набуло б особливої актуальності під час прийняття відповідних угод з правового регулювання патентної справи, авторських прав, справ захисту інтелектуальної власності в цілому та поширення норм, напрацьованих ВОІВ для все більшої кількості країн світу.

Ми могли б зробити цей міжнародний форум високого рівня важливим кроком подальшого просування норм і пріоритетів ВОІВ та міжнародних договорів на територію держав, які розбудовують і вдосконалюють власне законодавство з питань інтелектуальної власності. Більше того, у Верховні Раді України знаходяться на розгляді два надзвичайно актуальні законопроекти щодо розвитку цієї сфери в Україні. Безумовно, проведення такого міжнародного форуму сприятиме приверненню уваги законодавців і створенню законодавчих норм, які будуть транспарентними та повною мірою відповідатимуть вимогам ВОІВ.

По закінченню виступу, як голова наглядової ради НТУУ «КПІ» Дмитро Табачник звернувся до Френсіса Гаррі з проханням розглядати цю пропозицію як перше доручення члену Вченої ради НТУУ «КПІ», яким став сьогодні Генеральний директор ВОІВ.

Завершив захід голова Держдепартаменту інтелектуальної власності Микола Паладій:

– Приємно, що найвпливовіша у сфері інтелектуальної власності міжнародна організація – ВОІВ – визнає Україну як державу з високим інтелектуальним потенціалом та ефективно діючою державною системою правової охорони інтелектуальної власності, а також високо оцінює діяльність Держдепартаменту як національного координатора виконання програм співробітництва між ВОІВ та Кабінетом Міністрів України.

Метою укладання таких програм є здійснення Україною та ВОІВ спільних дій, спрямованих на вдосконалення українського національного законодавства у сфері інтелектуальної власності, удосконалення практики правозастосування в Україні з метою виявлення, попередження й припинення правопорушень у сфері ІВ, удосконалення системи захисту прав на об’єкти ІВ в Україні, а також на сприяння науковим дослідженням і викладацькій діяльності, навчання українських фахівців у сфері інтелектуальної власності, організацію дистанційного навчання на курсах Всесвітньої Академії ВОІВ, організацію обміну навчальними матеріалами, науково-методичною документацією, книжками та періодичними виданнями, на проведення симпозіумів, конференцій, семінарів та інших навчальних програм тощо.

Співробітництво між Урядом України і ВОІВ також передбачає тісну взаємодію академічних кіл та вищих навчальних закладів України з Всесвітньою академією ВОІВ. Така співпраця зміцнить авторитет нашої держави на міжнародній арені, сприятиме залученню консультативної та технічної допомоги ВОІВ, розширенню обізнаності та поглибленню розуміння значення ІВ в суспільстві.