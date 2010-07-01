Завершився міжнародний семінар

У Києві завершився дводенний семінар з питань колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав у музичній сфері.

1 липня 2010 року завершив роботу дводенний Міжнародний семінар «Колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав в музичній сфері», організований Міністерством освіти і науки України, Державним департаментом інтелектуальної власності (Держдепартамент), Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) та Міжнародною федерацією фонографічної індустрії (IFPI).

Завершальний день семінару відкрив перший заступник голови Держдепартаменту Володимир Жаров.

Учасники заходу обговорили тему «Актуальні проблемні питання діяльності організацій колективного управління» (ОКУ). Першим виступив директор ОКУ Державного підприємства «Українське агентство з авторських і суміжних прав» Олег Левченко. Його доповідь викликала жваву дискусію, у ході якої були порушені проблеми судових розглядів з приводу неприйняття та нерозуміння користувачами потреби сплати за використання продукту інтелектуальної власності.

– Найбільшу роль у вирішенні цих питань зіграв Держдепартамент. – зазначив Олег Левченко. – За останні п’ять років зросла кількість семінарів, конференцій та освітніх програм. Завдяки їм судді, для яких, зокрема, проводилися такі заходи, отримали додаткові знання про правову охорону інтелектуальної власності.

Виступи продовжили директори ОКУ ОП – Павло Калиниченко («Український музичний альянс») та Олексій Гуменчук («Українська ліга музичних прав»). Їхні промови стосувалися актуальних проблем, зокрема розуміння важливості колективного управління авторським та суміжними правами та співпраці правовласників з ОКУ.

Узагальнив підсумки міжнародного семінару Лорі Рехард, консультант IFPI. Він висловив подяку організаторам семінару – ВОІВ та Держдепартаменту – за надану йому можливість бути присутнім на цьому заході.

– Користь семінару важко переоцінити: на ньому піднімалося багато важливих тем, обговорювалися ключові проблеми, які існують в Україні, відбулася жвава дискусія з питань, які стосуються міжнародної законодавчої бази, міжнародних практик у колективному управлінні, – наголосив він.

– Є речі, на яких варто зосередити увагу, – зауважив Лорі Рехард. – По-перше, IFPI як правовласник разом з ВОІВ та Держдепартаментом повинен краще доносити інформацію про інтелектуальну власність до громадськості. Така робота дуже важлива. Разом з тим потрібна віддача з боку громадськості, якій слід поважати законодавчі вимоги для того, щоб виключити філософію неплатежів. Адже вони – одна з головних проблем, яка, на жаль, існує в багатьох країнах. По-друге, необхідно продовжувати наводити лад на ринку інтелектуальної власності. Хочу наголосити, що колективне управління є ефективним за умови, якщо суб’єкти готові співпрацювати на відкритих чесних засадах. І по-третє. На мій погляд, та підтримка, яка надається Урядом України й Держдепартаментом розвиткові музичної індустрії та сфери інтелектуальної власності, у цілому неоціненна, – зробив висновок Лорі Рехард.

Учасники семінару поділилися враженнями про його організацію, проведення й значення.

Головний спеціаліст відділу з питань авторського права і суміжних прав Держдепартаменту Олексій Арданов зазначив:

– Від проведення семінарів, які організовує Держдепартамент спільно з міжнародними організаціями, ми отримуємо велику користь. Адже маємо можливість дізнатися про думки зарубіжних експертів у цій галузі, які, до речі, часто збігаються з думками фахівців Держдепартаменту. Також порівнюємо ситуації, які склалися в Україні та інших країнах і таким чином визначаємо загальні підходи до вирішення важливих питань, зокрема в напрямі боротьби з піратством у сфері авторського права й суміжних прав. Якщо говорити про порушення цих прав у мережі Інтернет, то це – глобальне явище. Розв’язання цієї проблеми потребує пошуку спільних точок зору шляхом співробітництва зі спеціалістами інших країн. Це стосується й колективного управління, оскільки в співпраці можна здійснювати збори як для вітчизняних правовласників, так і для зарубіжних.

Юрист компанії «Фарлеп-Інвест» Олена Лесніченко прокоментувала роботу семінару таким чином:

– Наша компанія вперше бере участь у семінарі такого рівня. Розглянуті на ньому питання надзвичайно актуальні. Мене цікавила інформація щодо захисту авторського права й суміжних прав у мережі Інтернет. Вивченням цієї теми займаюся з 2004 року й можу сказати, що відтоді відбувся значний прогрес у вирішенні питань поінформованості користувачів. Семінари та конференції дуже допомагають, оскільки від їх учасників можна почути не тільки про зміни, плани та досвід європейських країн, але й отримати відповіді на специфічні запитання. Треба зазначити, що такі заходи проводяться для підготовленої аудиторії: пропонована на них нова інформація розрахована на досить високий фаховий рівень слухачів.