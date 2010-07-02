Відбулася прес-конференція Генерального директора ВОІВ

1 липня 2010 року в УНІАН відбулася прес-конференція Генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) доктора Френсіса Гаррі щодо перспектив співпраці ВОІВ та Уряду України.

1 липня 2010 року в рамках офіційного візиту в Україну Генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) доктора Френсіса Гаррі відбулася його прес-конференція щодо перспектив співпраці ВОІВ та Уряду України.

У прес-конференції взяли участь Генеральний директор ВОІВ Френсіс Гаррі, директор Департаменту ВОІВ зі співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Міхаль Свантнер та голова Держдепартаменту інтелектуальної власності Микола Паладій.

Підсумовуючи результати перебування в Україні Генерального директора ВОІВ, Микола Паладій зазначив: «План офіційного візиту виконано. Головний пункт у ньому, звичайно, – підписання Програми співробітництва між Кабінетом Міністрів України і ВОІВ на 2010 – 2012 роки. Крім того, під час зустрічі Френсіса Гаррі з ректором Одеської юридичної академії Сергієм Ківаловим відбулася домовленість щодо спільної підготовки суддів з питань інтелектуальної власності. Можливо, ми маємо шанс створити першу міжнародну організацію суддів, які працюють у сфері інтелектуальної власності зі штаб-квартирою в Києві.

Найближчим часом почне роботу Літня школа ВОІВ в Одесі, в організації й проведенні якої від ВОІВ братиме участь Міхаль Свантнер.

Через декілька місяців розпочнеться засідання Генеральної асамблеї ВОІВ, під час якого відбудеться координація роботи щодо майбутнього патентної системи, патентних відомств країн-членів, захисту патентного права у світі. Ітиметься також про зміни в роботі відомств, їхніх стандартів, підходів.

Хочу подякувати від імені Уряду України та від себе особисто Генеральному директору за таку продуктивну працю під час перебування в Києві. Ми намітили багато спільних перспективних для України справ, які, сподіваюся, будуть успішно втілені в життя».

Наступним виступив Міхаль Свантнер:

– Результати візиту в Україну перевершили наші очікування. Хочу подякувати Держдепартаменту інтелектуальної власності та Українському інституту промислової власності за його злагоджену організацію. На обговорення були винесені найважливіші питання, у тому числі й ті, що потребують невідкладного вирішення. Відчувалися взаємна зацікавленість у їх конструктивному розв’язанні, а також бажання розвивати співпрацю в майбутньому – не тільки розширювати її, а й піднімати її якісний рівень.

Основні напрями нашої подальшої співпраці Микола Паладій уже відзначив, але хочеться зупинитися на деталях, які стосуються підвищення кваліфікації суддів у питаннях інтелектуальної власності, а також у сфері викладання інтелектуальної власності як науки. Маємо в цьому напрямі певні напрацювання, однак ця справа потребує значних змін, зокрема запровадження нових методів, цікавих форм, над чим ми працюємо.

Також і надалі продовжуватимемо організацію й навчання в Літній школі в Одесі молодих спеціалістів з інтелектуальної власності, які потребують закріплення знань та практики. Ми будемо працювати в напрямі залучення до навчання в ній представників країн СНД.

Із заключним словом на прес-конференції виступив Френсіс Гарі:

– Дякую Уряду України за чудову організацію та теплий прийом!

Цілком підтримую все сказане моїм колегою Міхалем Свантнером. Протягом цих двох днів тривали результативні перемови, спрямовані на активізацію нашої співпраці.

Найважливіше те, що ми домовилися з Урядом України про формування загальнонаціональної стратегії використання інтелектуальної власності, яка відповідає потребам суспільства, держави в цілому та країн з перехідною економікою.

Безумовно, у нашій роботі є фундаментальні теми, про які треба говорити. Адже у сфері інтелектуальної власності є проблеми комунікації: на жаль, мало хто розуміється на тому, що таке інтелектуальна власність. Перш за все, інтелектуальна власність – це інструмент, завдяки якому знання можна перетворити в комерційні активи. Нині в усьому світі спостерігається тенденція вкладання коштів в інтелектуальну власність, інновації та технології. А Україна має велику культурну спадщину й розвинену систему освіти. Це добре, проте виникає питання, як їх перевести в комерційний актив.

Наступне питання – наведення ладу на ринку інтелектуальної власності. Цього можна домогтися шляхом захисту іміджу й репутації країни.

По завершенні виступів спікери відповіли на численні запитання журналістів щодо правової охорони інтелектуальної власності, боротьби з паразитичним маркетингом і контрафактною продукцією та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення ЄВРО-2012 в Україні.