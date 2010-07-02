Держдепартамент інтелектуальної власності оголосив проведення Всеукраїнського молодіжного конкурсу плаката «Створюй, втілюй, здобувай!», який триватиме з 1 вересня 2010 року до 15 квітня 2011 року.

Широко відомо, що система інтелектуальної власності нині є основою інноваційного розвитку, сприяє обміну технічною інформацією, забезпечує вирішення важливих питань торгівлі та поширення сучасних технологій, розширює межі світового партнерства у вирішенні глобальних проблем людства. Її значення невпинно зростає як у якості чинника соціально-економічного розвитку держави, так і в повсякденному житті. Зважаючи на це, Міністерство освіти України вважає за необхідне всіляко заохочувати шкільну та студентську молодь до засвоєння основ інтелектуальної власності, осмислення її ролі в суспільному житті та правомірного використання. Сприяти цьому процесу мають заходи, які в сучасному форматі й без зайвого дидактизму стимулюватимуть молодь проявляти власні творчі здібності.

Ініціатива Держдепартаменту інтелектуальної власності щодо проведення Всеукраїнського молодіжного конкурсу плакату «Створюй, втілюй, здобувай!» є своєчасною й важливою для залучення молоді до збагачення культури інтелектуальної власності. Конкурс дасть можливість талановитому юнацтву проявити власні творчі здібності, відкривши перед ним глибини сфери інтелектуальної власності.

Наказом Держдепартаменту від 18 червня 2010 року № 60 затверджено Положення про Всеукраїнський молодіжний конкурс плаката «Створюй, втілюй, здобувай!» та визначено терміни виконання організаційних заходів:

· початок проведення конкурсу з 1 вересня 2010;

· прийом конкурсних робіт до 1 березня 2011 року;

· підбиття підсумків та визначення переможців до 15 квітня 2011 року.