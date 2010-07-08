Обговорення законопроекту щодо авторського права

7 липня 2010 року в УНІАН відбулася прес-конференція за участю вітчизняних музикантів, виконавців та продюсерів.

Така зустріч спровокована гострим бажанням творчих людей об’єднатися проти незаконного використання об’єктів авторського права. Зокрема, громадська організація "Коаліція виконавців і продюсерів України" звернулася до народних депутатів України з проханням ухвалити законопроект про захист авторського та суміжних прав.

Ідеться про підтримку законопроекту № 6523 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав", який покликаний урегульовувати авторські та суміжні права в Україні з урахуванням норм європейського законодавства та посилити їх охорону. У вищезазначеному законопроекті особлива увага приділена положенням права слідування, репрографічного відтворення творів, кабельної ретрансляції, договірних відносин, встановлення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері авторського права й суміжних прав. Також проект закону передбачає державне регулювання питань, пов’язаних із створенням та діяльністю організацій колективного управління. У законопроекті запропонована схема збору та розподілу винагород уповноваженими організаціями колективного управління.

Продюсер та генеральний директор холдингу Lavina Music Едуард Клім наголосив на тому, що ухвалення саме законопроекту № 6523 дозволить ефективно й професійно боротися з "піратством" в Україні, а відтак надасть змогу вітчизняним музикантам відчути реальний захист – і не тільки у сфері шоу-бізнесу.

"На жаль, сьогодні в нашій країні не існує відповідних правил гри, які б на 100 % захищали музикантів чи будь-яку творчу людину. У цьому ж законопроекті такі правила є. Упевнений, що з його прийняттям у державі з’являться реальні кошти для підтримки культури на належному високому європейському рівні", – зазначив Едуард Клім.

За словами директора "Коаліції виконавців та продюсерів України" Дмитра Прикордонного, вперше у вітчизняних музикантів з’явився шанс отримати законне регулювання захисту авторського та суміжних прав щодо шоу-бізнесу, а відтак у кінцевому результаті правовласники зможуть повертати гроші в музичну індустрію. На його думку, загалом прийняття законопроекту сприятиме активному розвитку культури в Україні.

Як стверджує Дмитро Прикордонний, свого часу постанови Кабміну № 71, № 72 від 18.01.2003 року зобов’язали виплачувати виконавцям винагороду (роялті) за використання об’єктів авторського та суміжних прав у публічній сфері (кафе, бари, ресторани). Але в чинному законі "Про авторське право і суміжні права" немає чітких критеріїв для визначення організацій колективного управління. "На практиці ж склалася ситуація, коли в один і той самий ресторан одночасно приходить декілька організацій, кожна з яких заявляє, що саме їй треба платити. І в результаті користувачі взагалі відмовляються виплачувати винагороду", – зазначає пан Прикордонний.

У свою чергу продюсер Mama Music Юрій Нікітін прокоментував той факт, що сьогодні гроші за використання об’єктів авторського права не отримує ніхто – ані продюсери, ані автори, ані виконавці.

"Нагадаю про всім відомий хіт "Отель Каліфорнія". Роялті за публічне його відтворення дозволяє гурту EAGLES існувати, чесно кажучи, досить безбідно. Ми турбуємося про музичну індустрію в цілому, знаємо, як цей ринок працює, тому я стверджую – роялті – це те, що зможе фінансувати музичний творчий ринок. Нині ж галузь недоотримує кошти й люди вимушені шукати роботу за кордоном», – повідомив Юрій Нікітін.

Присутні на прес-конференції музиканти, виконавці та продюсери одноголосно зазначили, що громадська організація "Коаліція виконавців і продюсерів України" об’єднує велику кількість артистів, серед яких співаки – Руслана Лижичко, Таїсія Повалій, Альона Вінницька, Ірина Білик, Андрій Данилко, Ані Лорак, Тіна Кароль, Гайтана, Дмитро Костюк, Костянтин Меладзе, Ігор Ліхута, Ігор Кондратюк, – гурти – "Віа-Гра", "НеАнгели", "СКАЙ", "Алібі", "Тартак" та інші. Усі вони одностайно виступають за зміни в законодавстві з мет"ю покращення ситуації в музичній індустрії.

Лідер гурту Mad Heads XL Вадим Красноокий зазначив, що музикантам пісні даються творчо важко і гроші платити за них треба. Тому він звернув увагу на важливість ретельного підходу до визначення організації, на яку буде покладено обов’язки зі збору роялті: "Гроші не повинні збиратися випадковими людьми, які до музичної індустрії не мають жодного відношення. Важливо, щоб кошти доходили до правовласників".

"Ідеться про інтереси багатьох артистів і прозорі правила гри у цій сфері, які б відповідали світовим стандартам", – підкреслив Олег Fagot, лідер гурту ТНМК.

Представники вітчизняного шоу-бізнесу запевнили, що готові до відкритого діалогу як з представниками влади та народними депутатами, так і з противниками прийняття законопроекту № 6523, якщо такі знайдуться.