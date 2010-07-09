ЗМІ: Янукович узявся за реформу кримінальної юстиції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює проведення реформи кримінальної юстиції, пише газета «Коммерсант».

За повідомленням видання, підготувати реформу кримінальної юстиції В.ЯНУКОВИЧ доручив наприкінці квітня, після робочого візиту до Франції, де він узяв участь у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи і провів зустрічі з керівництвом Ради Європи.

На виконання домовленостей, досягнутих у цій поїздці, глава держави доручив привести законодавство у відповідність з висновками Венеціанської комісії і рекомендаціями ПАРЄ.

Як стало відомо «Коммерсанту», після ухвалення судової реформи юридичне управління Адміністрації Президента і Міністерство юстиції мають намір зосередитися на розробці реформи кримінальної юстиції.

"Наступною реформою, яка буде максимально наближена до європейських стандартів, стане реформа кримінальної юстиції. І цього приводу Україна взяла на себе зобов`язання перед ПАРЄ. І у зв`язку з тим, що Україна головуватиме в ПАРЄ наступного року, ми постараємося виконати свої зобов`язання максимально швидко", – сказав газеті заступник глави АП Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, активна робота над пакетом документів, зокрема, новим Кримінально-процесуальним кодексом і Законом "Про прокуратуру", розпочнеться через місяць: будуть створені робочі групи у складі представників Ради Європи, Венеціанської комісії, працівників прокуратури, Мінюсту і вчених.

А.ПОРТНОВ підкреслив, що метою реформи є максимальне наближення системи кримінальної юстиції до європейської "без порушення позитивних традицій існуючої в Україні системи, тобто пошук адекватного компромісу".

За інформацією видання, як модель при розробці реформи буде прийнята кримінальна система країн Західної Європи, де відсутня стадія попереднього слідства і дізнання. Схожа модель існує і в США.

Передбачається, що головне нововведення підготовлюваної реформи кримінальної юстиції в Україні полягатиме в тому, що з кримінального виробництва виключать стадію досудового слідства. За її підсумками в кримінальному процесі мають залишитися дві стадії: негласна, під час якої МВС, СБУ і податкова міліція проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на розкриття злочинів, і стадія судового слідства, яка розпочинається з моменту присвоєння конкретній особі статусу підозрюваного. Процес збору і дослідження доказів буде перенесений безпосередньо в зал суду і стане відкритим.

Роль прокуратури планується звести до двох функцій: нагляд над діяльністю правоохоронних органів і підтримка державного звинувачення. Саме прокурор, будучи ключовою фігурою в кримінальному процесі, на підставі сукупного зібраних МВС і СБУ в рамках проведення негласних заходів даних, прийматиме рішення про необхідність визначення статусу підозрюваного і переведення процесу у відкриту стадію.

"Це американська система, її розробляла ще Національна комісія із зміцнення демократії і затвердження верховенства права при Президенті ЮЩЕНКУ", – розповів «Коммерсанту» член Вищої ради юстиції, заступник генпрокурора Віктор КУДРЯВЦЕВ.