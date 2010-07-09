Могильов не чекатиме звільнення, а сам подасть у відставку

Керівник Міністерства внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ усвідомлює, що «під нього копають», і якщо побачить, що питання про його зняття з посади вирішено, то не чекатиме цього, а сам подасть у відставку, пише тижневик «Коментарі:», посилаючись на джерела в оточенні міністра.

Особами, які можуть бути прямо зацікавлені у знятті А.МОГИЛЬОВА, ці джерела називають «людей, які вже бачили себе на посаді голови МВС і роздавали посади в регіонах».

Як відомо, основними претендентами на посаду міністра внутрішніх справ при формуванні уряду вважалися Микола ДЖИГА і Михайло КОРНІЄНКО.

Як пише тижневик «Коментарі:», два роки тому М.ДЖИГА, тодішній мініістр у тіньовому уряді Віктора ЯНУКОВИЧА, в одному з інтерв’ю говорив про існування серйозної структури тіньового МВС, включно з тіньовими начальниками УВС. Але ця «серйозна структура», що працювала кілька років, розраховуючи на майбутні посади, залишилася не при справах.

Як відзначають «Коментарі:», і М.ДЖИГА, і М.КОРНІЄНКО, які у різний час обіймали посади першого заступника міністра внутрішніх справ, добре знають, наскільки впливовою структурою було МВС у часи Юрія Кравченка, так само як і ті механізми, завдяки яким це було досягнуто.

Однак, якщо на місце А.МОГИЛЬОВА прийде хтось інший, це аж ніяк не означатиме, що в нього вийде перетворити МВС у те, чим воно стало при Ю.Кравченкові. Про таку перспективу можна було б говорити в лютому-березні, коли владна система вибудовувалася заново, резюмують «Коментарі:».