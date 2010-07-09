В Харкові заборонили парад представників сексменшин

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Харківської міської ради щодо заборони проведення у День міста ходи і мітингу представників сексуальних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Харківської міськради.

В обґрунтуванні позову представник міської ради відзначив під час судового засідання, що при проведенні гей-параду існує реальна загроза порушення громадського порядку, а також порушення прав і свобод інших громадян, які не будуть брати участі в акції.

Свою відмову у дозволі на проведення мітингу міська рада мотивувала тим, що у Харкові проживають люди з різними поглядами (у тому числі релігійними), які можуть не збігатися з поглядами представників сексменшин, - саме тому під час проведення параду можуть виникнути конфлікти.

Крім того, проведення параду ускладнило б і без того непросту ситуацію на дорогах у центрі міста, що неминуче призвело б до невдоволення з боку харків`ян, які користуються громадським транспортом.

Небезпека проведення акції посилилася б і тим, що цього ж дня, 23 серпня, у всіх районах міста проходитимуть заходи, присвячені 67-й річниці звільнення Харкова від фашистських загарбників, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заявників, акція під девізом «Ми - за рівні права всіх українців!» мала пройти 23 серпня з 9.15 до 11.00.

Близько тисячі учасників акції висловили бажання пройти по вулиці Сумській від площі Конституції до площі Свободи, де планувався мітинг.