В Одесі протестували проти закону про місцеві вибори

Активісти Народного Руху України, партій «Реформи і порядок» та «Батьківщина», а також громадської ініціативи «Оновлення країни» пікетували сьогодні будівлю Одеської облдержадміністрації на знак протесту проти ухвалення Верховною Радою України нової редакції закону про вибори до місцевих органів самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції протесту брали участь близько 500 осіб.

Як заявив лідер облорганізації НРУ Геннадій ЩИПКОВСЬКИЙ, «якщо буде прийнято цей антинародний і антидемократичний законопроект, що проштовхується фракцією Партії регіонів, то всюди до місцевих рад пройдуть лише товстосуми. Хіба можна, зокрема, вважати демократичною нормою вимогу про грошову заставу кандидатів у депутати, яку хочуть закріпити в цьому законопроекті?».

«Звідки взяти понад 8 тисяч гривень кандидату в депутати районної ради, якщо захоче балотуватися в представницький орган, приміром, місцевий вчитель і лікар? – підкреслив Г.ЩИПКОВСЬКИЙ. – Фактично, діюча влада прагне аморальним способом заробити на цих виборах близько 1,5 мільярдів гривень. Крім того, одна з новел цього законопроекту, що регламентує голосування вдома, явно створює передумови для фальсифікацій».

Як зазначали інші учасники акції протесту, не менше обурення викликають також положення законопроекту про грошову заставу для претендентів на посади голів місцевих рад, вимога про висунення їх політичними партіями, а також заборона на участь блоків партій у виборах місцевих органів влади.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону ”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів”, внесений головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ.

Опозиційні партії вважають недемократичними норми цього законопроекту.