Могильов хоче “вербувати” студентів у міліцію?

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ звернувся до Міністерства освіти і науки України з проханням посилити співпрацю з органами внутрішніх справ в частині створення студентських громадських формувань з охорони громадського порядку шляхом залучення викладачів та студентів до участі у роботі таких формувань.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Національному студентському союзі України.

Як інформує студентська організація, у відповідь на ініціативу МВС Міністерство освіти і науки звернулося до керівників вищих навчальних закладів з проханням сприяти активізації діяльності існуючих і створенні нових студентських громадських формувань з охорони громадського порядку.

Як стало відомо Національному студентському союзу, міністр висловив стурбованість з приводу неповного залучення студентської молоді до охорони громадського порядку та її стимулювання. Так, з понад 80 вищих навчальних закладів м. Києва студентські громадські формування існують лише в чотирьох; двох з 27 закладів – у Львівській області, по одному з 43 і 40 – у Донецькій області та Автономній республіці Крим відповідно; у Волинській і Чернігівській областях, де функціонують відповідно 6 і 9 вищих навчальних закладів, взагалі не створено жодного студентського громадського формування з охорони громадського порядку.

Анатолій ІГНАТОВИЧ, президент Національного студентського союзу, коментує ініціативу МВС: “Навіщо органам внутрішніх справ активізовувати співпрацю із студентами? Щоб повторити приклад із “загадковою” смертю Ігоря Індила в масштабах усієї України, змусити студентів "стучати" один на одного чи руками студентів розганяти студентські мітинги? Звичайно, створення громадських формувань потрібне, але ініціатива щодо створення таких формувань повинна виходити від самих студентів, а не з Міністерства внутрішніх справ".

Як зазначив А.ІГНАТОВИЧ, у багатьох вищих навчальних закладах дійсно існують громадські органи підтримки правопорядку, яким "часто доводиться захищати студентів від часом неадекватних чи нетверезих працівників міліції, які залазять у гуртожитки". "Тому спроба взяти під “своє крило” такі формування може негативно позначитися на дотриманні правопорядку у вищих навчальних закладах ”, - вважає А.ІГНАТОВИЧ.

“Національний студентський союз” виступає за обмеження присутності міліції на території вищих навчальних закладів, посилаючись на досвід університетської автономії. “В межах розширення автономії вищих навчальних закладів, необхідно звернутися до історії. У 18-19 століттях у Європі на територію університету працівники поліції чи таємних служб не могли потрапити без дозволу адміністрації. Так само, без дозволу університетської громади не можна було затримати студента на території вишу,” – заявив віце-президент Національного студентського союзу Василь ОЛЕКСЮК.