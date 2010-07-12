Телебачення зробило Януковичу "ведмежу послугу"?

Демонстрація українськими телеканалами компліментарного фільму про Віктора Януковича під час його 60-літнього ювілею є елементом культу особи, який пародійно виглядає в сучасному світі, вважають медіа-експерти.

На 60-й ювілей президента України Віктора Януковича, який відгуляв його великим фуршетом у резиденції «Залісся», в ефір українського телебачення потрапив телефільм "Президент. Початок шляху". Медіа-експерти вважають, що його поява на екрані має замовний характер, а сам фільм розцінюють як типову пропаганду. В добу Інтернету та інших цифрових інформаційних технологій телепоказ фільму про Януковича є "демонстрацією рабської відданості", яка не може викликати нічого іншого, крім сміху, сказала Deutsche Welle науковий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Вона назвала підтримку глави держави саме в такий спосіб виявом "глибокого радянського комплексу" причетних до цього осіб, рівно як і у самого ювіляра.

На думку Сюмар, це кардинально суперечить щоденному проголошенню новою владою своєї відданості курсу на євроінтеграцію: "Це абсолютно не європейський стандарт. В Європі такий культ особистості позитивно сприйматися не може. Це швидше, рух на схід. І на схід, не в бік Росії, а в бік Казахстану і Туркменістану". Висвітлення діяльності керівників держави у суцільно "рожевих" тонах є притаманним, зокрема і Азербайджану, де на державному телебаченні у день народження Гейдара Алієва - батька чинного президента Ільхама Алієва – демонструються телефільми, що вихваляють «геніального політика і загальнонаціонального лідера».

Подібні вияви пострадянських комплексів, за словами Сюмар, унаочнюють світоглядний та психологічний стан бізнесовий та політичних "еліт", які "залишилися навіть не у вчорашньому, а в позавчорашньому дні". Експерт сказала, що масова демонстрація фільму про Януковича явно була не випадковим збігом, а акцією, ретельно розробленою та спланованою чиновниками президентської адміністрації, які відповідають за інформаційну політику.