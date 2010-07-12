У райвідділі міліції помер ще один киянин

У Солом’янському районному управлінні міліції Києва помер затриманий 29-річний наркотично залежний чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві.

За даними правоохоронців, чоловіка було затримано 11 липня після заяви його матері про зберігання сином у квартирі наркотичних засобів.

Працівникам міліції, які прибули на місце виклику, заявниця у присутності сина показала місце, де той зберігає наркотики. Слідчо-оперативна група вилучила наркотичну речовину.

У ході попередньої перевірки встановлено, що молодик раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Останній раз він звільнився у січні цього року. За словами матері, син тривалий час є наркотично залежним, від лікування відмовляється, ніде не працює.

О 15.00 наряд патрульної служби доставив молодика до чергової частини районного управління, де стосовно нього складено протокол про адміністративне правопорушення «Незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту в невеликих розмірах».

Приблизно о 15.30 до інспектора-чергового чергової частини звернувся затриманий і повідомив, що йому стало зле. Працівник міліції відразу викликав карету швидкої медичної допомоги. Лікарі зробили затриманому внутрішньом’язову ін’єкцію, встановили діагноз - «абстинентний синдром» та рекомендували викликати кардіологічну бригаду, що черговий терміново і зробив, поінформували у ГУ МВС в Києві.

Медики-кардіологи зробили затриманому кардіограму та внутрішньом’язову ін’єкцію, після чого він самостійно зайшов до кімнати для затриманих.

При цьому правоохоронці зазначили, що як перша, так і друга бригада медпрацівників “не знайшли необхідним відреагувати на прохання працівника міліції госпіталізувати хворого”.

О 18.10 інспектор-черговий чергової частини звернув увагу, що стан здоров’я затриманого погіршується і знову викликав спеціалізовану медичну бригаду. Під час надання хворому допомоги він втратив свідомість й помер на руках у лікарів. Ані їхні реанімаційні заходи, ані дії реанімаційної бригади, яка була викликана кардіологами позитивного результату не дали, повідомили у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві.