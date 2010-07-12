КС повинен мати право розглядати скарги громадян

Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК переконаний, що суд повинен мати право розглядати конституційні скарги громадян, як це практикується в багатьох країнах світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

«Скоріш за все, у нас буде конституційна скарга – якщо не в цьому році, то в наступному… Оскільки Конституційний Суд без конституційної скарги - він неповний, я би так сказав», - сказав А.СТРИЖАК.

Він зауважив, що конституційні скарги, які прийматимуться від громадян, на відміну від конституційного подання, розглядатиме не повний склад КС, а палата суддів.

Водночас, А.СТРИЖАК висловив переконання, що Конституційний Суд повинен більше уваги зосередити на розгляді подань від громадян.

«Треба, на мій погляд, переключитися на звернення громадян… Зараз ми зосередили увагу на тому, щоб розглядати подання громадян», - сказав голова суду, зауваживши, що раніше КС здебільшого працював на політиків.