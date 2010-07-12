У Вінниці спробують вирішувати спори на договірних засадах

У Вінницькому окружному адміністративному започатковано експериментальний проект з медіації, як альтернативи вирішення спорів на договірних засадах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Винницької облдержадміністрації Ірина Кравченко.

За її словами, Вінницький окружний суд вперше пропонує послуги з медіації для цього вже обладнана спеціальна кімната. На сьогодні в ВОАС успішно завершено дві процедури медіації. До кінця року планують провести медіацію не менше як у 50 спорах.

Медіація дозволяє економити час і фінансові ресурси на розгляд справи. Її застосування розвантажує суддів, а самим сторонам конфлікту дає можливість стати активними учасниками прийняття остаточного рішення.

Серед переваг медіативного розгляду справ – збереження партнерських стосунків, адже конфлікт практично вичерпується. А окрім того, в такому випадку справі не надається розголосу, адже процедура цілком конфіденційна.

На думку фахівців, такий нетрадиційний підхід до розгляду спорів вплине не тільки на оперативність судочинства, а й на його неупередженість і об’єктивність.

Голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига переконаний, що новий метод сприятиме більш ретельному і детальному забезпеченню захисту прав громадянина в найкоротші терміни. «Реалізація такого проекту в області - велика подія з укріплення законності і порядку. Медіація дасть позитивний поштовх для покращення роботи з громадянами в судах», - прокоментував М.Джига.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, в рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України» ухвалено Концепцію імплементації процедури медіації, відповідно до якої Вінницький окружний адміністративний суд увійшов до складу чотирьох пілотних судів, в яких започатковуються пілотні проекти з медіації.