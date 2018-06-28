Могильов зізнався, що часто дзвонить прокурорам «із вимо... з проханням» (фоторепортаж)

«Теледебют» глави МВС Анатолія Могильова (перше велике телеінтерв`ю з моменту призначення, як неодноразово підкреслив Євген Кисельов), мабуть, можна було б назвати вдалим, якби «Велика політика» на «Інтері» була гумористичною програмою...

Попри заявлену тему «міліція з народом?», у ролику-презентації гостя редактори телеканалу старанно обійшли резонансні теми. Наприклад силовий розгін мітингу в парку Горького в Харкові із «зрізанням» з дерев альпіністів – разом з гілками. Побиття міліціонерами двох журналістів, які вирішили випити пива на вокзалі. Студент, якого забили до смерті в столичному відділку міліції (до речі, про останнього не пригадала навіть запрошена на програму преса). З проблемних моментів до ролику потрапило хіба що невдале голосування ВР за відставку міністра. Та спроба номер два, запланована на наступну сесію парламенту.

Домашню заготівку дует голови МВС і ведучого відпрацював на відмінно. Особливо вдався Могильову вираз обличчя а-ля «слуга царю, отец солдатам»...

Так, українці сприймають міліцію скоріше негативно, але тому є причини. Міністр виділив три. Суспільство кардинально змінилося, а критерії оцінки роботи міліції залишилися ті самі. Зараз в суспільстві головна цінність – права і свободи людини, їх не можна порушувати навіть заради розкриття резонансного або тяжкого злочину, з досить кислим виглядом зауважив Могильов.

Друга проблема – недоліки системи освіти у МВС. Є 16 вишів, вони беруть 18-річних хлопців без життєвого досвіду, і там викладачі (майори, підполковники, полковники, - незрозуміло навіщо уточнив міністр) прищеплюють їм уявлення про те, що будь-який залік, іспит можна скласти за хабар. І коли «ми йому надягаємо лейтенантські погони, не у всіх, але у деяких з них виникає збочена думка про міліцію». Ці «деякі випускники» міліційних вузів, визнав Могильов, міліцію без корупції собі не уявляють.

Але найстрашніша проблема – останні роки в міліції роздавалися посади за гроші. Була збудована «потужна система корупційного зв`язку від низу до верху», - поскаржився міністр. Він з цим бореться: ухвалено низку «нормативних документів, підписано ряд наказів, щоб порізати «корупційні мережі». У спробі пояснити, куди йде коріння незламної корупції в МВС, гість студії остаточно заплутався в словах. У результаті народилася чарівна фраза: «саме ось ці корупційні мережі, недоліки в орієнтації, недоліки в критеріях оцінки роботи міліції, недоліки у вихованні молодих співробітників породили ось те ставлення міліціонерів, яке от зараз є до населення...»

Так може, як Саакашвілі в Грузії: всіх звільнити, і набрати нових, - вніс рацпропозицію Кисельов. Ні, це для України неприйнятно, це - величезні витрати, а грошей немає, - зітхнув Могильов. І взагалі він – не чарівник, за сто днів, і навіть за рік, систему не перебудує. А за скільки перебудуєте? – вліз ведучий. Ну, так от одразу не скажеш, це глибинні процеси, - протягнув Могильов. Ось міліційну освіту він візьметься переробити за рік-другий, але результат обіцяє не раніше, ніж роки через чотири... Але «процеси проводити» буде. Точно буде.

Та це – офіцери, а з рядовим складом взагалі все погано: зарплата гривень на 500 менша, ніж у інших силових структур, тому Могильов ну ніяк якісного добору людей забезпечити не може. Відсівати тих, хто йде в міліцію, щоб реалізувати якісь свої комплекси, на думку міністра, – завдання не його, а офіцерів. (Тих самих, «неправильно навчених», яких ще у вишах МВС привчили до корупції...) От якщо офіцер відчуватиме відповідальність за підлеглих, замість того, щоб займатися збором грошей з них, тоді «ми цю ситуацію зруйнуємо». (На жаль, міністр не пояснив, що ж таке треба зробити з офіцером, щоб він одного дня забув про збір грошей, і попер проти налагодженої корупційної системи).Але найголовніше на сьогодні – «відновити довіру народу до міліції».

Суспільство жадає крові міліції, - засмутила Могильова один з присутніх в студії журналістів. І є дані, що МВС готує показову прочуханку спеціально відібраних «цапів відбувайлів»...

Боротися з корупцією можна тільки «хірургічним шляхом», - з батьківською усмішкою заявив глава МВС. Він зараз не вважає за можливе захищати честь мундира. Мундир треба чистити, - в міліції є «кричущі факти корупційних явищ по окремих підрозділах, і навіть по цілих блоках». Вже заарештовано більше двох десятків офіцерів. Людей із збоченою психологією тільки страх покарання може утримати від нової провини, зітхнув Могильов і пішов перераховувати: арештований заступник начальника УВС Тернопільської області, начальник ДАІ Сумської області, начальник райвідділу в Полтавській області, начальник райвідділу в Львівській області... Статті – зловживання службовим становищем, розкрадання, хабарі – «в принципі весь набір посадових злочинів». Це – фігури, які були «священними коровами» (тут глава МВС затнувся і чомусь вибачився у присутніх за таке порівняння), але зараз вони мають відповісти.

Він сам теж відповідатиме. І за своїх підлеглих теж. Але не за всіх, а тільки за прямих. Якщо хтось із заступників Могильова потрапить під кримінальну відповідальність, Могильов одразу напише рапорт, запевнив студію міністр. У випадках «наїздів» і спроб очорнити, наприклад через ЗМІ, міністр захищатиме своїх підлеглих «до останньої краплі крові», але якщо вони винні в чомусь, обіцяє: пощади не буде. (Все б добре, та тільки за дужками гарячого монологу залишилася проблема – де та межа, за якою «наїзд і очорнення» перетворюються на обгрунтоване звинувачення, і хто саме її визначатиме).

«Я досить часто дзвоню прокурорам областей або прокуророві генеральному з вимо... з проханням (вимагати я не маю права, - раптово пригадав міністр) про те, щоб вживалися жорсткі заходи дії до працівників міліції, які скоїли кримінальні злочини, з негайним арештом їх після виявлення такої події», - заявив Могильов. Студія завмерла у захваті...

А як бути з хвилею замовних вбивств, що останнім часом прокотилася Україною? От тільки в Криму було три резонансних «заказняка». Кримський главк оприлюднив дані, згідно з якими серйозно впав рівень розкриття злочинів взагалі. Та й не тільки в Криму, розкриття по всій Україні падає. Це що – повернення в бандитські 90-ті?

За «відомої особи, яка працювала в Криму на громадських засадах» розкриваність в Криму була 36%. Зараз – близько 62% в Криму і близько 70% по Україні, - пояснив стан справ міністр. Але такі критерії оцінки як відсоток розкриття і зменшення або збільшення кількості злочинів, були ще в Радянському Союзі, і зараз практично ніде в світі не застосовуються. (Автоматично напрошувалося: чому?) У всій Європі розкриваність близько 40-50%, - відповів на непоставлене запитання глава МВС, - якщо поставити завдання МВС дати розкриття 90% - вона буде...

...але при цьому частину злочинів «просто приберуть із звітності», а по іншій частині – «вибиватимуть свідчення з підлеглих» (очевидно, малося на увазі з підозрюваних). Тому процентні показники – абсолютно неправильні. Могильов їх прибрав. Він вважає, оцінювати роботу міліції слід так: скільки ми поточного року осіб притягли до кримінальної відповідальності. Якщо таких побільшало, значить МВС працює добре. Ця цифра з кожним місяцем в Україні зростає, - уточнив Могильов, до того ж «основних злочинів» по країні стало менше, а розкриваність навпаки зросла. (Тут міністр пригадав, що на його думку, ці цифри «роботу міліції не відображають взагалі»...)

МВС тепер за головне ставить права і свободи особи, «тобто ми тепер повинні поважати будь-яку людину, навіть підозрювану в скоєнні злочину. Її права і свободи – святе»... «Профілактична дія міліції на підзвітний елемент в даний час набагато знизилася»... Немає ЛТП, немає витверезників, і у результаті – «вплив міліції на зростання або зниження злочинності – 10-15%», - заявив Могильов. У решті винні соціально-економічні чинники...

Якщо від міліції вимагати розкриваність, це «неминуче спричиняє всі неправомірні дії відносно затриманих», - попередив глава МВС.

А як визначити допустимий ступінь насильства, яке має право використовувати міліціонер щодо затриманого? Журналіст повідав міністрові історію про слідчого, який примушував затриманого їсти кактус...

Насильство можна застосовувати тільки щоб запобігти злочину і лише регламентоване законом, упевнено заявив міністр. Ну або якщо підозрюваний агресивний, якщо «не розуміє звичайних слів»... І коли буде доведено провину міліціонера, «хтось там повісився» в РВВС або був побитий, винного покарають жорсткіше, аніж цивільного за аналогічний злочин. Тут Могильов просто попросив повірити йому на слово.

Що стосується скандалу з журналістом, якого закували в наручники за пиво. По-перше він чинив опір... а по-друге: всіх, хто перевищив свої повноваження вже покарали. Адміністративно. Як саме, Могильов не уточнив.

Своїми успіхами у вивченні української міністр похвалився в двох реченнях. Він дуже поважає Кисельова, тому відповідатиме російською. Інакше йому довелося би «перекладати російські слова на українську»: так вийде повільніше, а часу і без того - в обріз...

Олена Перегуда

Фото з сайту програми «Велика політика»