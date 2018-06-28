Екскурсія за межі свідомості

Щороку в Україні зникають приблизно 100 тисяч людей. Йде людина з дому, їде у відрядження, на відпочинок чи лікування, - і раптом з нею переривається усякий зв’язок. Згідно з міліцейською статистикою, кожен десятий стає жертвою грабіжників та вбивць, кожного п’ятого знаходять у лікарні після дорожньо-транспортної пригоди. Та головною причиною зникнення все ж є не злочин і не трагічний випадок. Доволі часто зниклі просто шукають собі кращої долі. Чим і користуються ті, хто давно прорахував переваги такого виду бізнесу, як уведення людини у безпорадний стан з метою заволодіння її речами.

Днями благополучно завершилася одна така історія, що сколихнула Інтернет-користувачів одразу двох країн – Росії та України.

Гей, у чаті!

Відбувши наприкінці позаминулого місяця на лікування в Київ, член фракції Партії регіонів Ізмаїльської міськради В’ячеслав Работа якимось дивовижним чином опинився аж у Владивостокській психіатричній лікарні. У якій значився як особа без певного місця проживання, без документів і без бодай мінімальної аргументації причин свого перебування в чужому місті.

Останній телефонний дзвінок в Ізмаїла 48-літній народний обранець зробив 26 травня. Після чого його мобільний термінал видавав стандартну фразу: «Абонент поза зоною досяжності…»...

Згідно з усталеною практикою процедура оголошення в розшук людини, що зникла, відбувається через 10 днів після подання заяви. До цього часу правоохоронці зовсім не байдикують. Вони збирають інформацію про зниклого, його особливі прикмети та звички, опитують тих, з ким він зустрічався востаннє.

4 червня на Інтернет-сайтах Приморського краю з`явилася інформація з розряду SOS:

« - Допоможіть упізнати людину! Чоловік на вигляд 30-50 років. Ріст 155-165. Обличчя європейське, смагляве, очі посаджені, неголений, вуха відстовбурчені, у роті коронки, середньої статури, кульгає. На правій нозі великий шрам. Гарна тростина. Вимова нагадує українську. Одягнений акуратно: чорна шкіряна куртка, сині джинси, біла сорочка на ґудзиках, коричневі туфлі, на ремені висить чорний чохол від телефону, однак чи був телефон чи його не було, людина не пам`ятає. При собі має окуляри в чохлі, кулькову ручку, пакетик терафлю, синтетичний бинт, аерозоль для ротової порожнини, сигарети «Мальборо». Пам`ятає, що позавчора (2 червня – авт.) його привезли в міську лікарню від якоїсь церкви, але не пам`ятає якої і що робив там, теж не пам`ятає. Він пішов з лікарні, тому що мав намір повернутися додому, говорить, перебирав імена й більше йому підходить ім`я «В`ячеслав». Знає, що таке Інтернет. Коли отямився, виявив у кишені 1500 рублів, пішов купити карту автомобільних доріг. За словами, начебто побачив знайому назву. Пам`ятає, як возив у лікарню на білій машині-універсалі саджанець кедра в горщику. Думає, що воював. За його словами, не пам`ятає себе вже 3 дні. Чоловіка як «потеряшку» відвезли на Шепеткова («Шепеткова» або «Шепетуха» - загальноприйняті самоназви Владивостокської психіатричної лікарні – авт.).

Хто може, продублюйте на приморських форумах; людина найбільше боїться стати бомжем. Каже, підійшли до нього бомжі сигаретку стрельнути й у нього виникла така паніка, мов, через пару днів і від нього так само буде пахнути й ніхто з ним не захоче розмовляти, будуть гнати звідусіль й він стане ізгоєм...».

48-літній В`ячеслав Работа - людина в Ізмаїлі відома. Кавалер радянського військового ордена Червоної Зірки (1981 рік). Воював в Афганістані, кілька разів був поранений (дотепер при ходьбі опирається на ціпок), має власний бізнес і прекрасну родину. Власне, завдяки ініціативності молодої дружини Оксани в бездонних просторах Інтернету й вдалося відшукати на одному зі спеціалізованих «автомобільних» форумів кілька знімків невідомого «владивостокського пацієнта». Їх «вивісила» у Мережі практикантка лікувальної установи, не надто сподіваючись на успіх задуманого. На протилежний кінець колись єдиної країни негайно відправився однопартієць Работи - завідувач відділенням психіатрії Ізмаїльської міської лікарні Сергій Баткілін, який допоміг дружині депутата швидко влагодити формальності з далекосхідними ескулапами й витягтися земляка із середовища душевнохворих.

Яким чином і із чиєю допомогою ветеран-афганець подолав 10 тисяч кілометрів, дотепер залишається загадкою. Мої колеги з Ізмаїла кілька разів пробували «розговорити» новоприбулого пацієнта міськлікарні. Депутат представницького органа влади воліє відмовчуватися. Очевидно, з міркувань збереження іміджу провідної вітчизняної політичної сили. Сергій Баткілін, пославшись на Російський кодекс професійної етики психіатра, інформацією з УНІАН теж не поділився.

Мешканці Ізмаїлу, що знають Работу не один рік, в один голос характеризують чоловіка як добропорядного, покладливого громадянина. Незважаючи на серйозні каліцтва, отримані на «чужій» війні, В`ячеслав Анатолійович ніколи не виглядав озлобленим на увесь світ. По можливості матеріально допомагав менш щасливим землякам, яких у придунайському краї з кожним прожитим роком стає усе більше.

Останнім часом на бізнесмена чинився тиск із боку окремих однопартійців. Розкол у рядах правлячої політсили, що триває й понині, боляче вдарив і по панові Работі. Депутата буквально «рвали на частини», вимагаючи дати чітку відповідь: на чиїй він стороні? Відправляючись до Києва підлікувати поранену ногу, В`ячеслав Анатолійович заразом сподівався відсапатися після щоденних перепалок з неодмінним застосуванням недоброзичливих «аргументів». Замість цього втрапив у дивовижний „тріллер”...

Переліт з Києва у Владивосток коштує 330 євро. Навряд чи Работу переправляли до Приморського краю РФ мимо його волі й за чийсь рахунок.

На якому етапі ізмаїльський «афганець» позбувся грошей, документів і пам`яті, наразі сказати складно. В Інтернеті із цього приводу висловлюють різні версії. Можливо, «добрі люди» підстерегли нашого земляка поблизу житла якогось китайського зцілителя. Таких у «Владику» чимало; депутат-регіонал, ще перебуваючи в Україні, цілком міг прислухатися до чиїхось рекомендацій.

Реабілітація Работи в Ізмаїлі проходить відносно успішно.

А як знайти тих, хто менш відомий?

34-літня Оксана Работа забила на сполох відносно швидко: приблизно 29 травня. Тобто через три доби після останнього телефонного дзвінка чоловіка. Відтоді й розпочався згаданий на початку цього матеріалу 10-денний відлік часу до офіційного оголошення у розшук.

Коли прізвище, світлини та особливі прикмети зниклого громадянина заносяться до всеукраїнської бази даних, з ними ознайомлюють всі необхідні міліцейські служби, передовсім патрульні. Тож не варто ображатись, якщо когось із нас „безпідставно” зупинять на вулиці з метою перевірки документів. Це може статись, коли людина чимось схожа на зображену на фото (продемонстроване на „розводі” міліціянтів перед чергуванням) або привертає увагу дивною поведінкою. Якщо документів при собі немає, міліцейський патруль може залишити тимчасово затриманого у відділку міліції, - до з’ясування особи.

Оголошення про розшук (Держтелерадіо і всі його підрозділи, згідно з Законодавством України, транслюють його безкоштовно) іноді дають не одразу, бо за кілька днів людина „сама по собі” знаходиться.

У лікувальних закладах психіатричного профілю існує правило: в разі приймання людини з ознаками психічного розладу і без документів, що засвідчують особу, того ж дня інформувати про „новачка” територіальний орган внутрішніх справ. Так само люди у білих халатах вчиняють і у випадках із „не ідентифікованими” постраждалими в результаті ДТП.

Функціонування вітчизняної „розшукової машини”, звісна річ, розраховане на те, що всі без винятку співробітники на місцях чітко дотримуються посадових інструкцій. Приміром, у місті Білгороді-Дністровському Одеської області затриманий громадянин без документів або у іншому місті того ж регіону, Рені, до приймального відділення тамтешньої лікарні привезли невідомого хворого. Якщо ренійські медики та Білгород-дністровські правоохоронці працюють належним чином, то невдовзі до загальноукраїнської бази даних потраплять і антропометричні параметри пацієнта лікарні, і відбитки пальців затриманого. І ці два файли будуть порівняні з тисячами інших, що зберігаються у базі.

На жаль, у реальному житті розшукову справу міліція заводить не через 10, а лише десь через 30 днів. Та звинувачувати співробітників МВС у службовому недбальстві було б не зовсім справедливо. Затримка збирання даних, приміром, дільничним інспектором може мати тривіальну причину: надзвичайну перевантаженість співробітників цього підрозділу аналогічними справами. Яких одночасно може бути й кілька десятків! Інший „винуватець” несвоєчасного відкриття розшукової справи, - прокуратура, яка зобов’язана провести не менш ретельну перевірку „сигналу”.

Між тим, найбільші шанси знайти зниклу людину, - саме впродовж перших трьох діб.

Тому кожному слід знати: якщо, приміром, ви домовилися про зустріч з людиною, вона не прийшла і всі її телефони мовчать, - це вже привід повідомити міліцію. В разі якщо черговий по відділку „по-доброму” радитиме почекати ще три дні (мовляв, чоловік десь „загуляв”, от проспиться - і сам прийде...), - вимагайте прийняти й зареєструвати вашу заяву без зволікань! Позаяк у міліції просто не існує ніякого офіційно встановленого „контрольного” терміну відсутності зниклого.

У 90-ті роки інформацію про зникнення людей офіцери центрів зв’язків із громадськістю обласних управлінь МВС України розміщували на телебаченні та у друкованих ЗМІ. З часом від такої практики довелося відмовитись: повідомлень про НП іноді транслювалося настільки багато, що вони спричиняли шок у телеглядачів, надто похилого віку. Хоча, як свідчать співробітники ЦЗГ, ота практика була доволі ефективною...

Нині, як бачимо на прикладі з В’ячеславом Работою, родині депутата з Ізмаїла дуже допомогло Інтернет-співтовариство. Вже через кілька днів після появи світлин „владивостокського пацієнта з українською вимовою” у Мережі з’явився емоційний пост 12-річного мешканця дунайського портового міста: “Людина, яка зображена на фото – мій тато!”

Трохи згодом син В’ячеслава Анатолійовича повідомив: його мама зуміла зв’язатися з персоналом Владивостокської психлікарні і навіть трохи поговорила по телефону з чоловіком. Пообіцявши якнайшвидше дістатись до столиці Приморського краю і „визволити” найріднішу людину.

У даному дослідженні автор міг би згадати й про детективні агенції, що також займаються розшуком зниклих без вісті. Зазирнувши на Інтернет-портали кількох найвідоміших київських бюро, можна дізнатись про „величезні успіхи” детективів. Котрі в силу необтяженості „паперовими формальностями” й чималому досвіду служби у правоохоронних органах начебто розкривають такі справи з легкістю, порівнюваною з розгризанням горішків. Щоправда, слід пам’ятати: зазвичай детективні бюро попередньо збирають докладну інформацію про розшукувану людину. Якщо вона виявиться алкоголіком або душевнохворою з амнезією, - шеф, попри пропонований родичами гонорар у $500 і більше, у гранично коректній формі сформулює відмову від пошуків. Бо ці дві категорії співгромадян відомі високим ступенем непередбаченості поведінки, що робить їхні пошуки практично безперспективними.

Олег БАЗАК, для УНІАН-„Права людини”

