Суд захистив «Беркут» від переслідувань журналіста

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва скасував постанову про порушення кримінальної справи щодо перешкоджання професійній діяльності журналіста “Нового каналу” Сергія КУТРАКОВА.

Як повідомляє “Телекритика” з посиланням на С.КУТРАКОВА, суд сьогодні задовольнив скаргу «Беркута», подану у відповідь на порушення кримінальної справи. «Я думаю, що цією постановою суд дав приклад усім правоохоронним структурам, як працювати з журналістами. А подавати апеляцію - це справа прокуратури, а не моя особиста», - зазначив він.

У постанові суду наголошується, що при порушенні кримінальної справи проти співробітників «Беркута» Максима КОРЧЕВА та Вадима НЕЧИПАЙЛА не були дотримані вимоги статті 98 КПК України. Зокрема, на думку суду, у постанові слідчого відсутні дані, які б свідчили про наявність в діях обвинувачених ознак злочину щодо перешкоджання діяльності журналіста та заподіяння йому тілесних ушкоджень.

Як повідомлялося, 8 квітня у приміщенні “Українського дому” кореспондент “Нового каналу”, виконуючи редакційне завдання, проводив зйомку сюжету про відкриття фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН - УПА». Коли розпочалася штовханина між організаторами виставки та ВО «Свобода», С.КУТРАКОВ фіксував ці події на камеру, «у зв`язку з чим охоронці, перешкоджаючи законній професійній діяльності журналіста, насильно виштовхали кореспондента телеканалу із коридору службового виходу, завдавши йому при цьому тілесних ушкоджень». У квітні 2010 року “Новий канал” подав заяву до прокуратури щодо дій охорони в ”Українському домі” та бездіяльності працівників міліції під час нападу на кореспондента.