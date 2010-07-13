174 співробітникам МВС суди винесли обвинувачувальні вироки
Статистика з початку року
З початку року 174-м колишнім співробітникам міліції винесено обвинувачувальні судові вироки за порушення дисципліни і законності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій ПОПКОВ на розширеному засіданні колегії відомства, яке проходить зараз у Києві.
Він наголосив, що і особисто міністра внутрішніх справ, і керівництво відомства особливо турбує питання дотримання та забезпечення дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ.
За словами С.ПОПКОВА, у цьому році вже порушено 342 кримінальні справи проти співробітників міліції, тоді як у минулому році загалом їх було 382.
«Але це дуже велика кількість кримінальних справ стосовно особового складу», - констатував перший заступник глави МВС.
Він також повідомив, що за цими кримінальними справами обвинувачувальні судові вироки вже отримали 174 колишніх працівників міліції, і ще 50 справ закрито за нереабілітуючими мотивами.
За даними МВС, серед засуджених третина – це хабарники (49 осіб) і фактично кожен шостий (29 колишніх міліціонерів) – це фальсифікатори.
С.ПОПКОВ також повідомив, що найбільше кримінальних справ порушено проти дільничних інспекторів – 61, стосовно представників карного розшуку – 48, Державної автомобільної інспекції – 39, особового складу охорони громадського порядку – 25, слідства – 23 і щодо керівного складу МВС – 14.
«Ще раз підкреслюю, це дуже негативні цифрові показники, які не задовольняють ні колегію, ні міністра», - резюмував С.ПОПКОВ.