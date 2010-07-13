174 співробітникам МВС суди винесли обвинувачувальні вироки

З початку року 174-м колишнім співробітникам міліції винесено обвинувачувальні судові вироки за порушення дисципліни і законності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій ПОПКОВ на розширеному засіданні колегії відомства, яке проходить зараз у Києві.

Він наголосив, що і особисто міністра внутрішніх справ, і керівництво відомства особливо турбує питання дотримання та забезпечення дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ.

За словами С.ПОПКОВА, у цьому році вже порушено 342 кримінальні справи проти співробітників міліції, тоді як у минулому році загалом їх було 382.

«Але це дуже велика кількість кримінальних справ стосовно особового складу», - констатував перший заступник глави МВС.

Він також повідомив, що за цими кримінальними справами обвинувачувальні судові вироки вже отримали 174 колишніх працівників міліції, і ще 50 справ закрито за нереабілітуючими мотивами.

За даними МВС, серед засуджених третина – це хабарники (49 осіб) і фактично кожен шостий (29 колишніх міліціонерів) – це фальсифікатори.

С.ПОПКОВ також повідомив, що найбільше кримінальних справ порушено проти дільничних інспекторів – 61, стосовно представників карного розшуку – 48, Державної автомобільної інспекції – 39, особового складу охорони громадського порядку – 25, слідства – 23 і щодо керівного складу МВС – 14.

«Ще раз підкреслюю, це дуже негативні цифрові показники, які не задовольняють ні колегію, ні міністра», - резюмував С.ПОПКОВ.