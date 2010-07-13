Акція проти міліцейського свавілля «Ні – поліцейській державі»

14 липня в рамках кампанії «Ні – поліцейській державі» відбудеться акція проти міліцейського свавілля. Учасники акції о 19.00 пікетуватимуть Міністерство внутрішніх справ (вул. Богомольця, 10). Скориставшись театральним гримом, активісти зобразять людей, яких катувала і продовжує катувати міліція. Також учасники акції висловлять свою солідарність із захисниками харківського парку.

Нові факти, які збурили суспільство:

- суддя Дарницького райсуду Києва стріляв з вогнепальної зброї у відвідувача кафе села Бобринці Черкаської області. Натомість прокуратура порушила справу проти постраждалого, який опинився в реанімації, «за підозрою в нападі»;

- в Харкові, на «дорозі смерті» в парку імені Горького міліція затримала чотирьох правозахисників;

- в Запоріжжі міліція побила двох столичних журналістів.

Збір учасників о 18.30 біля станції метро «Хрещатик» з боку виходу на вул. Інститутську.

Акція безпрапорна.

Додаткова інформація за телефоном 063 696 66 61.

