У ПР вже заговорили про неминучу зміну Конституції

Зміна Конституції неминуча, й вона буде проведена. Про це заявив в інтерв’ю газеті “День” (№121 від 13 липня 2010 року) лідер фракції Партії регіонів у парламенті Олександр ЄФРЕМОВ.

Він наголосив, що “серед політиків, які представляють різні партійні табори, немає розбіжностей стосовно того, що зміни, внесені до Конституції 2004 року, м’яко кажучи, необдумані...”

Він наголосив, що “з одного боку, ці поправки були неконституційними. З іншого - вони лише принесли розбрід у нашу державу”. “Абсолютна більшість політиків дотримується погляду, що нам необхідно змінити це в законодавчому полі. Тому зміна Конституції неминуча, й вона буде проведена”, - підкреслив О.ЄФРЕМОВ. Він вважає, що необхідно “повернутися до Конституції 1996 року, яка визнана як один із кращих документів такого рівня Венеціанською комісією, та й усіма експертними керівниками європейського та світового співтовариства”.

На запитання про те, що Віктор ЯНУКОВИЧ був обраний Президентом на п’ятирічний термін під повноваження, виписані в 5-му розділі чинного Основного Закону і під час “виборчої кампанії кандидат ЯНУКОВИЧ не казав про те, що в разі перемоги змінюватиме конституційні правила гри” (перш за все щодо посилення президентських повноважень), бо “навряд чи українці голосували б за Кучму-2” О.ЄФРЕМОВ відповів: “Виборці голосували за президента”. За його словами, йдеться про винесення питання конституційних змін на референдум, де “ми отримуємо або підтримку, або непідтримку народу”. “Адже ми не йдемо таким шляхом: ухвалили рішення - і крапка”, - додав він. При цьому підкреслив: “Ні, ми хочемо звернутися до людей і на референдумі підтвердити легітимізацію цього питання”.

Відповідаючи на запитання, чи Партія регіонів “зацікавлена в коаліції трьохсот, яка відкриває широкий простір для законодавчих маневрів” О.ЄФРЕМОВ зазначив: “Нам сьогодні взагалі не потрібна більшість у 300 голосів”. За його словами, “нам важливо, аби за окремими знаковими законами, що голосуються в парламенті, було 300 і більше голосів”. “Але це зовсім не означає, що одна політична сила консолідує ці голоси. Це означає, що в результаті планомірної роботи буде досягнуте компромісне рішення, що об’єднує політику нашої держави”, - додав лідер фракції Партії регіонів.