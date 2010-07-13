БЮТ оскаржуватиме в КС закон про місцеві вибори

Фракція БЮТ звернеться до Конституційного Суду з поданням відносно неконституційності закону про місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив заступник лідера фракції БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

«У нас є всі підстави, як тільки цей закон буде підписаний, звернутися в Конституційний Суд», - сказав С.СОБОЛЄВ.

За його словами, у БЮТ є можливість оскаржувати відповідний закон, не дивлячись на те, що відбулися зміна голови КС.

За словами С.СОБОЛЄВА, БЮТ знайшов щонайменше чотири положення, які суперечать Конституції України. Зокрема, це стосується зміни принципів формування територіальних виборчих комісій. За його словами, якщо раніше ТВК формувалися за принципом 50 на 50 від коаліції та опозиції, то нині коаліцію представлятимуть дев’ять членів, а опозицію - шість. Крім того, додав він, територіальні виборчі комісії, більшість в яких матимуть представники коаліції, формуватимуть дільничні виборчі комісії, «виходячи із принципу професійності». «Що це, ніхто насправді не знає», - сказав він.

Крім того, для тих кандидатів, за словами С.СОБОЛЄВА, які «будуть неправильно вести себе вже під час самої кампанії», у новому законі передбачена довільна процедура скасування реєстрації. «Через цю норму існує доволі висока ймовірність, що комісії будуть масово позбавляти ненадійних кандидатів права брати участь у виборах», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Законом, не дивлячись на часткову мажоритарну систему, за словами народного депутата, скасовано право громадян самовисуватися. Більше того, додав він, право висувати претендентів на посади міських голів так само визнається лише за політичними партіями.

С.СОБОЛЄВ також повідомив, що БЮТ звертатиметься до Ради Європи з проханням звернути увагу на невиконання Україною своїх зобов’язань у частині проведення чесних виборів у зв’язку з ухваленням відповідного закону про місцеві вибори.