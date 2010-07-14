Влада Чернігова не дозволяє провести музичний фестиваль

Мерія міста Чернігова, де планувалося провести четвертий міжнародний фестиваль Be Free, не дає дозволу на його проведення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова оргкомітету фестивалю Be Free, лідер Білоруської музичної альтернативи (BMA Group) Віталь СУПРАНОВІЧ.

За його словами, після отримання попередньої усної згоди організатори вже більше місяця безуспішно намагаються отримати офіційний дозвіл з відповіддю на свою заявку.

Фестиваль Be Free проводиться з 2007 року в різних містах України (Луцьк, Львів, Чернігів) за підтримки місцевої влади. Як зазначають в оргкомітеті, проведення фестивалю в 2009 році в Чернігові за участі 20 груп та кількох тисяч глядачів показало, що це місто є найбільш перспективним для такої прикордонної міжнародної культурної акції. Тому, за словами організаторів, у травні цього року на зустрічі з представниками чернігівської мерії було попередньо погоджено проведення фестивалю, після чого були укладені попередні договори з групами і технічним забезпеченням фестивалю.

Проте запланована на 7 червня офіційна зустріч оргкомітету і чернігівської влади була скасована без пояснення причин, після чого влада, незважаючи на численні звернення, не дає офіційну відповідь на заявку щодо проведення фестивалю. Організатори кажуть, що усно було заявлено, що захід не дозволять.

"З неофіційних джерел ми дізналися, що чернігівська влада знаходиться у контакті з офіційною білоруською стороною, яка наполегливо радить не дозволяти фестиваль. Таким чином, доля міжнародного фестивалю, який проводиться на українській території, де-факто знаходиться в руках білоруської влади. Таке відношення до вільної, відкритої для всіх груп населення культурної акції, спрямованої на поліпшення контактів між Білоруссю і Україною, дивує і викликає обурення," - заявляють в оргкомітеті фестивалю.

У цій ситуації оргкомітет з прикрістю вимушений заявити, що 21-22 серпня 2010 року фестиваль Be Free не відбудеться.

Довідка УНІАН. Фестиваль "Бути вільним / Be Free" прагне розширити білорусько-українські контакти в сфері культури, підсилити прикордонне співробітництво. Метою фестивалю є надання можливості українській і білоруській молоді вільно творити, вибирати та брати участь у культурному житті. Завданням фестивалю також є знайомство української публіки із кращими рок-групами Білорусі.

Основний музикальний формат фестивалю - сучасна молодіжна рок-музика. В минулих фестивалях брали участь гурти "Воплі Відоплясова", "Тартак", "Гайдамаки", "Ляпис Трубецкой".

Фестиваль не переслідує жодних політичних цілей та є культурним заходом правозахисного спрямування.