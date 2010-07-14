Машина головного судді Тореза збила студентку

Міліція Тореза (Донецька обл.) вирішила не порушувати кримінальну справу за фактом ДТП за участю головного судді міста Олексія Пушнова, у результаті якого важкі травми отримала студентка Аліна Ліхтанська. Про це в коментарі "Сегодня" повідомив начальник Торезького міськвідділу міліції Артур Лихоліт.

"Звичайне ДТП. Ну то й що, що машина судді?! Він був пасивним учасником аварії, не керував авто", - сказав Лихоліт.

Нагадаємо, що 10 липня "Субару Форестер" на пішохідному переході збило студентку.

Голова Торезького міськсуду і ті, хто був з ним у машині, не стали чекати приїзду "швидкої" і міліції.

Медики, що приїхали за кілька хвилин, відвезли дівчину, що знаходиться в критичному стані, у лікарню.

"Пацієнтка надійшла до нас у вкрай важкому стані. У неї закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, перелом верхньої щелепи, забиття мозку. Транспортувати до Донецька її не можна, але ми залучили нейрохірургів для консультацій щодо її стану. Їй проведено операцію, зараз знаходиться на апараті штучного дихання, - повідомляв завідувач анестезіологічно-реанімаційного відділення ЦРЛ Тореза Сергій Тараканов.

Gazeta.ua