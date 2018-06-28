Дорога на кістках

У Харкові триває протистояння між міською владою, яка має намір будь-що побудувати автодорогу, що переріже міський парк імені Горького, і захисниками дерев, які протестують проти незаконної вирубки. В останні два тижні в цьому протистоянні виник ще один сюжет.

Відомо, що в парку знаходилося велике кладовище солдатів Вермахту, які загинули під час боїв за Харків у липні-серпні 1943 року (дивіться, наприклад, замітки свідка поховань).

У 1994-1995 роках була проведена ексгумація і перепоховання значної кількості останків загиблих, але не всіх. І ось тепер будівельники почали знаходити фрагменти скелетів на місці будівництва дороги.

Захисники дерев за перші два дні знахідок нарахували більше 50 фрагментів і наполягли на тому, щоб їх передали на експертизу.

Між Україною та Німеччиною діє міждержавна угода про догляд за місцями поховань. У цій ситуації було необхідно зупинити будівництво, провести ексгумацію та перепоховання останків.

Однак будівельники розповіли, що у них є усний наказ не звертати уваги на знайдені останки, а просто їх закопувати. Це підтвердив в інтерв`ю журналістці Ользі Калениченко бригадир будівельників Максим Дудоров. За його словами, "вирубали близько тисячі дерев, а не 503 як вказано в документах", але це законно.

"У забудовників дороги план виконання робіт до 23 серпня за всяку ціну. Нам потрібно її добудувати в будь-якому випадку, і ми її добудуємо, незважаючи на цих зелених, які заважають це робити - кидаються під пилку, під екскаватори, а мені треба будувати в будь-якому випадку - наказ", - розповідає Дудоров.

Так само, за словами бригадира, ніхто з "лісорубів" не звертає увагу на кістки, які там знайшли при знятті ґрунту. Каже, що там повно кісток - їх просто закопують і будують далі: "Мало що ми там знайшли, там багато чого і навіть труп знаходили, якщо з-за кожної знахідки зупиняти будівництво, то ми ніколи не закінчимо".

Очевидно, що дії будівельників незаконні. Про знайдений труп вони зобов`язані були повідомити міліцію, а останки - зберегти і передати фахівцям, а не закопувати.

З моральної ж точки зору ці дії - просто варварство і дикість, такі ж, як знищення вікових дерев у парку для будівництва дороги.

Євген Захаров, Українська правда